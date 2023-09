“A gente quer é viver”: festa Barato Total agita o Conic neste sábado (23)

Festa terá uma banda pensada para a ocasião, com os artistas fazendo releituras de grandes sucessos da música nacional

Neste sábado (23), a Birosca do Conic recebe a primeira edição da Barato Total, festa que promete uma noite dançante ao som do que há de melhor na música brasileira. O evento começa a partir das 22h, e há cortesias disponíveis.

Com o mote “a gente quer é viver” e um repertório que vai de Tim Maia a Duda Beat, o evento é pensado para o público com 25 anos ou mais. “É simplesmente uma explosão de música brasileira que faz querer dançar até o amanhecer. Para quem tem mais de 25 anos e busca algo autêntico, essa é uma ótima pedida”, conta Rafael Pops, um dos idealizadores.

Idealizada pelos amigos Augusto Berto, Douglas Amorelli e Rafael Pops, a Barato Total terá uma banda pensada para a ocasião, com os artistas fazendo releituras de grandes sucessos da música nacional. A direção musical é assinada por Marcus Moraes, violonista; no trompete, Haniel Tenório; no teclado, Alex Araújo; na bateria, Thiago Cunha; na percussão, Lene Black; no baixo, Dido Mariano; no sax, Fernanda Rabelo; no trombone, Filipe Silva; e no vocal, Saraní.

Cenografia e figurino também foram pensados especialmente para o encontro. Com referências que vão desde Toni Tornado, passando por Dancing Days, culminando em Beyoncé, a marca Cabaré Amazônico, conduzida por Thiago Lucas e Mariana Batista, aposta em criações extasiantes para adornar a noitada. “Dividimos a criação em quatro olhares: essa pegada meio glamour rock, elementos felpudos, recortes geométricos e estampas metalizadas, essa foi a base para o que traremos para os palcos da festa”, explica Thiago.

Para quem quiser entender melhor, os idealizadores disponibilizaram uma playlist no Spotify que dá um spoiler do que vai rolar na festa.

Serviço

Barato Total – Festa da Música Brasileira

Sábado, 23 de setembro

A partir das 22h

Birosca do Conic — Sds, bloco E, loja 3, SHCS, Brasília – DF, 70300-970.

Cortesias e ingressos no Shotgun

Mais informações: @numbaratotal e @‌biroscadoconic

Ouça a playlist no Spotify!