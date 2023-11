7naRoda recebe Mariana Aydar e Dadá Nunes para uma noite de samba e forró

O evento começa a partir das 21h e tem entradas a partir de R$ 60. Estacionamento estará liberado

O grupo 7naRoda se juntará, neste sábado (24), às cantoras Mariana Aydar e Dadá Nunes para uma noite de muito samba e forró no Minas Brasília Tênis Clube. O evento começa a partir das 21h e tem entradas a partir de R$ 60.

Recentemente presente na trilha sonora da novela “Travessia”, na TV Globo, com sua releitura de “Espumas ao Vento”, a artista paulistana Mariana Aydar alia elementos e ritmos contemporâneos às suas raízes do forró. Ela participará do evento ao lado do 7naRoda.

Depois do pagode misturado com forró, Dadá Nunes e trio fechará a noite com chave de ouro, mantendo todo mundo no compasso.

Durante o evento, o estacionamento do Minas Brasília estará liberado para não sócios.

Serviço

7naRoda convida Mariana Aydar e Dadá Nunes

Sábado, 25 de novembro

A partir das 21h

No Minas Brasília Tênis Clube – SCEN, trecho 3

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Mais informações: @7naroda