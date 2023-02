5º Bonecos de Todo Mundo reúne companhias nacionais e internacionais em Taguatinga

Festival retorna ao formato presencial com programação ampliada. Serão 14 dias de espetáculos e rodas de conversa, ocupando o Centro Cultural Sesi e o Taguaparque

Prepare o riso! A partir do dia 13 março, começa a quinta edição do Bonecos de Todo Mundo – Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos. Mais uma vez, Taguatinga será a sede de todo o evento, composto por espetáculos, rodas de conversa e shows musicais com entrada franca. A programação se estende até o dia 26 de março, promovendo o encontro intercultural entre companhias e bonequeiros/as do Distrito Federal, do Brasil e de outros cinco países.

Durante 14 dias de programação, o 5º Bonecos de Todo Mundo ocupará o Centro Cultural Sesi Taguatinga e o Taguaparque. São 10 grupos locais, cinco grupos nacionais (CE, SP, RR, RS e GO) e cinco atrações internacionais vindas da Índia, Argentina, Peru, Burquina Faso e Itália. Entre as novidades deste ano estão quatro atrações musicais de projeção nacional. Pela primeira vez, o evento também passará por escolas públicas da região, promovendo ações de educação patrimonial exclusivas para a comunidade escolar, por meio de espetáculos e oficinas.

A programação de espetáculos agrega diversas modalidades do Teatro Popular de Bonecos, incluindo mamulengo, formas animadas, marionetes, teatro corporal, entre outras. Nas escolas, as atividades acontecem de segunda à quarta, com parte dos grupos locais. Nas noites entre quinta e sábado, o Teatro Yara Amaral, no Sesi Taguatinga, acolhe espetáculos e shows musicais com companhias nacionais e internacionais. Já no Taguaparque, grupos locais e nacionais se apresentam nas manhãs de domingo.

Atrações inéditas e inovadoras

Entre as grandes atrações do festival, estão duas participações internacionais que se apresentarão no Brasil pela primeira vez: o bonequeiro Ibrahim Drabo, vindo de Burkina Faso, país da África Ocidental, e o grupo indiano Aakaar Puppet Theatre. Ambos, trazem espetáculos que percorrem histórias tradicionais de seus países. Da América Latina, o grupo Teatro Hugo e Inés traz ao palco uma montagem poética, onde partes do corpo humano, como pé, joelho, barriga, rosto, cotovelo, moldam bonecos de carne e osso. Do Brasil, o grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima, também promete encantar o público com peça inspirada na mitologia hindu e que mistura teatro não verbal com técnicas de dança indiana, mímica, máscaras, bonecos, objetos e música.

Rodas de conversa

Outra importante ação do 5º Bonecos de Todo Mundo são as duas rodas de conversa que serão realizadas no Teatro Yara Amaral do Sesi Taguatinga aos sábados, nos dias 18 e 25 de março. Com o tema “Modos de produção e gestão no Teatro de Bonecos”, as rodas buscam criar espaços de diálogo sobre o ofício e as peculiaridades desta forma de expressão tradicional. São abertas ao público, com a participação de brincantes, pesquisadores e representantes de órgãos governamentais que atuam no campo da Cultura, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan.

Arte e patrimônio cultural

O Teatro Popular de Bonecos é uma brincadeira milenar, presente em diferentes países dos cinco continentes. Um patrimônio cultural do mundo! Cada forma de brincar possui suas peculiaridades e todas convergem em diversas semelhanças. Em muitos países, essa forma de expressão é oficialmente reconhecida como patrimônio cultural. No Brasil, o reconhecimento aconteceu em 2015, quando o Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, também chamado mamulengo, foi registrado como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O 5º Bonecos de Todo Mundo – Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos é uma realização da BTM Produções e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

