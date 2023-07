50ª Quermesse do Templo Budista celebra data histórica com programação especial

Apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, do Coral do Templo, dentre outras surpresas farão parte das comemorações dos 50 anos

Em 1958, quando a então futura capital do Brasil estava sendo construída, representantes da comunidade nipônica no país entregaram ao presidente Juscelino Kubitscheck e à empresa Novacap a solicitação de uma área no Plano Piloto para construir um templo budista em Brasília. A cessão do terreno, na quadra 315/316 Sul, foi oficializada pela Novacap, em 1959. E, em 1973, o Templo Shin Budista de Brasília seria inaugurado, 13 anos após a inauguração da capital do Brasil. Ou seja, são 50 anos deste templo, que, além de ofícios religiosos, oferece aulas e atividades diversas, incluindo a tradicional Quermesse do Templo Budista, que completará também 50 anos em grande estilo.

acervo pessoal

Com o tema “Esperança”, o Templo Shin Budista de Brasília promete realizar uma quermesse cheia de novidades, sempre aos sábados e domingos do mês de agosto, das 16h às 22h. Além das atrações habituais, como o Bon Odori e Matsuri, as artes marciais e os grupos de taikô, a programação dos 50 anos contará também com apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, do Coral do Templo, Concurso Cosplay e demonstração participativa de sumô. Além, é claro, da tradicional comida japonesa e de cerca de 55 expositores com venda de acessórios diversos como roupas, arte, decoração, artesanato, cosméticos, aromaterapia, dentre outros.

SERVIÇO:

50ª Quermesse do Templo Budista

Local: Templo Shin Budista de Brasília (315/316 Sul)

Aos sábados e aos domingos de agosto

Horário: sempre das 16h às 22h

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Livre para todos os públicos