4ª edição do Brasília Trends Fashion Week já tem data marcada

Evento terá desfiles e rodas de conversa, além da presença da atriz e ativista Luíza Brunet

A 4ª edição do Brasília Trends Fashion Week – BTFW chega à capital federal com a temática “Moda inclusiva e plural”, tendo como madrinha do evento a empresária, atriz e ativista, Luíza Brunet. Realizado de 8 a 10 de dezembro, no Sesc Guará (QE 04 Área Especial, Guará I), o projeto trará, tanto na passarela quanto nas Rodas de Conversa, debates e programação cultural exclusiva. A ação fomenta a economia criativa por meio das mais diferentes produções autorais, desde o artesanato até a indústria, sempre agregado às histórias de pessoas do Distrito Federal, do Brasil e do mundo.

Durante os três dias de evento, as passarelas e a programação darão visibilidade para iniciativas de capacitação de mulheres em estado de vulnerabilidade, inclusão, diversidade de etnias e de referências culturais, além de debater sobre temas de relevância que atingem inúmeras vítimas dentro da cadeia da moda, como o tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho infantil, cujos direitos fundamentais e dignidade são enormemente violados.

Com a realização do Codese/DF, e a organização do Grupo Cirandinha, o BTFW contará com a participação e o movimento de empresários, modelos, músicos, autoridades, influenciadores e parceiros estratégicos. Cabe destacar o importantíssimo apoio das principais instituições, tais como: GDF, Secretaria de Turismo/DF, Fecomércio-DF, SESC-DF, SENAC-DF, SEBRAE – DF, Sindivarejista-DF, OIM, SRT/DF, BPW Brasília-DF, Sindhobar, Malharia Ipanema, Perboni Brasil, Lauren Shoes, Dubba Live Shop, CANUP, Lig Midia, Brasília Grill Fest, Instituto Dana Salomão, Escola de Moda Fashion Campus, Centro de Excelência em Negociação, Mediação e Arbitragem, Wós Design e Consultoria, Flávia Soares Consultoria RH/Treinamentos Superandosi Desenvolvimento Humano, e WA Music Entertainment

dentre outros, o que trouxe a segurança de qualidade e efetividade na realização do Brasília Trends

Com entrada franca, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, são esperadas que circulem por lá aproximadamente 10 mil pessoas. Tudo que for arrecadado será revertido para o Programa Mesa Brasil, do Sesc-DF.

Serviço

Brasília Trends 2023

Dias: 8, 9 e 10 de dezembro de 2023

Sempre a partir das 10h

No Sesc do Guará – QE 04 Área Especial, Guará I

Entrada: um quilo de alimento não perecível

Programação e mais informações: site / @brasiliatrends_oficia