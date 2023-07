‘3 Palavrinhas’ chega a Brasília com espetáculo inédito em 21 de outubro

Apresentação traz dança, brincadeiras e músicas de sucesso para animar adultos e crianças no Teatro Unip

O grupo 3 Palavrinhas é uma turminha divertida que tem encantado a criançada com centenas de shows no Brasil e nos Estados Unidos, tendo alcançado mais de 50 mil famílias na última turnê. Em Brasília, eles apresentam o espetáculo “Um Só Coração” no dia 21 de outubro, no Teatro Unip. Os ingressos já estão à venda no site da Bilheteria Digital.

A apresentação é um espetáculo completamente interativo entre personagens e público, com muita dança, e brincadeiras e músicas de grande sucesso do 3 Palavrinhas. Na narrativa, a Sarah, o Davi e o Miguel têm a missão de impedirem o fechamento da escola de música, a “Dó Ré Mi”, que eles tanto amam. Para isso, nossos amiguinhos vão contar com a ajuda da Florzinha e de muitos outros amigos.

Nesta nova aventura, o público e a turminha do 3 Palavrinhas se divertem muito e aprendem a importância de estarem sempre unidos.

Um projeto de sucesso

As aventuras e canções protagonizadas pelos amigos Sarah, Davi e Miguel conquistam os corações de adultos e crianças de todas as idades desde 2013, quando o projeto 3 Palavrinhas, idealizado por Ádila e Samuel Mizrahy, foi lançado. Hoje, conta com mais 10 bilhões de views, 8 milhões de inscritos e uma média de 15 milhões de espectadores mensais no seu canal do YouTube, além de mais de 80 milhões de streams no Spotify.

O projeto infantil é conhecido pelas músicas que fizeram e fazem parte das famílias brasileiras cristãs. Já possui sete álbuns completos lançados e está lançando seu 8º álbum musical no segundo semestre de 2023. Além das canções, o público também pode se divertir com o “3 Palavrinhas Mini, Hora de Brincar” e os conteúdos em playback e libras.

Todo o sucesso do projeto é resultado do trabalho cuidadoso da Oinc Filmes, produtora do 3 Palavrinhas e outros projetos como “Krozz, Missão Harpa” e “3 Little Words”. E tudo tem sido feito para que as crianças e famílias se divirtam e tenham acesso a um conteúdo de qualidade.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘3 Palavrinhas’

Quando: 21 de outubro de 2023

Horário: 15h

Onde: Teatro Unip | SGAS 913 – Asa Sul, Brasília – DF

Duração: aproximadamente 1h30

Classificação indicativa: livre

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990