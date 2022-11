2ª Expo Joias atrai olhares para joalheria em prata exclusiva de Pirenópolis

Durante três dias, cidade turística sediará evento que evidencia produção local que a coloca como um importante centro do mercado de joias do Brasil

A cidade de Pirenópolis, em Goiás, recebe a 2ª Expo Joias de 25 a 27 de novembro, na tradicional Pousada dos Pireneus. Exposições, desfiles, palestras e minicursos darão visibilidade à produção local de peças em prata, reafirmando o município como um centro criativo e valioso no mercado nacional de joias.

O Sebrae Goiás é um dos realizadores do evento e um dos apoiadores das duas entidades responsáveis pela organização da Expo Joias: a Associação Cultural e Ecológica dos Artesãos em Prata de Pirenópolis (Aceapp) e a Associação da Cultura Artesanal de Pirenópolis (Acap).

A expectativa é que a segunda edição do evento ultrapasse a marca de 2 mil participantes durante os seus três dias, entre artesãos, joalheiros, designers, colecionadores, estudantes da área, empresários e turistas de um modo geral.

O que se propõe é que a Expo Joias funcione como um verdadeiro salão de investimentos, com a realização de negócios que se traduzam na consolidação de um mercado que representa crescimento econômico para Pirenópolis e região.

A exposição também cumprirá o papel de promover debates relacionados à necessidade da implantação de políticas públicas de apoio à cadeia produtiva de joias em Goiás. Pirenópolis é protagonista nessa questão. Isso porque a arte joalheira artesanal produzida na cidade, iniciada ainda na década de 1970, é registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Foto: Divulção

Indicação Geográfica

O analista técnico do Sebrae Goiás João Luiz Prestes Rabelo explica que o “Estilo Pirenópolis” de se criar e produzir joias em prata é reconhecido como uma Indicação Geográfica. Ou seja, as características únicas das peças produzidas pelos artesãos locais estão protegidas como um produto originário de uma área geográfica, que lhe confere qualidade, reputação e outros atributos essencialmente ligados à região onde são produzidos.

“Estamos falando de uma tradição que faz parte da cultura e economia local. Isso confere às joias de Pirenópolis uma distinção e valor especiais que lhes garantem reconhecimento no Brasil e exterior”, ressalta Rabelo, que é gestor de Indicações Geográficas do Sebrae Goiás.

A arte joalheira em Pirenópolis teve início com a confecção de joias com gemas naturais, e depois foi introduzida a arte dos troquéis e o estilo rococó. Os pioneiros na produção das peças tiveram influência de técnicas indianas. Vieram outros conhecimentos, que foram ensinados aos mais jovens e culminou no “Estilo Pirenópolis”, reconhecido pelo Inpi em 2019.

A Expo Joias surge, então, como uma vitrine para essa nova fase de uma tradição local. “Será dada visibilidade e serão criadas oportunidades de negócios, posicionando a prata de Pirenópolis como produto tipicamente goiano e altamente requisitado para exportação”, afirma João Luiz Rabelo.

2ª Expo Joias Pirenópolis

25 a 27 de novembro

Pousada dos Pireneus – Rua do Carmo, 80, Chácara Mata do Sobrado, Bairro do Carmo

*Serviço*

Expo Joias Pirenópolis

Data: 25, 26 e 27 de novembro

Local: Pousada dos Pireneus – Pirenópolis, Goiás (Endereço: Rua do Carmo, 80, Chácara Mata do Sobrado, Bairro do Carmo)