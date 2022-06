28 artistas são selecionados para o projeto ‘W3 Arte Urbana’

Ao todo, foram 122 candidatos inscritos, apresentando suas propostas artísticas e uma justificativa para os conceitos elaborados

Chegou a vez de a arte urbana do DF levar suas cores para a W3 Norte! O resultado final do edital n° 3/2022, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta sexta-feira (3/6), revelando os 28 artistas selecionados para realizar intervenções de graffiti, mural ou técnica similar nas paradas de ônibus da W3 Norte.

A ação é uma continuidade do projeto W3 Arte Urbana e teve um aporte de R$ 84 mil, dedicando R$3 mil para cada artista selecionado. Ao todo, foram 122 candidatos inscritos, apresentando suas propostas artísticas e uma justificativa para os conceitos elaborados.

Entre os critérios para a seleção estava o impedimento da contratação dos artistas que já haviam sido contemplados anteriormente, no edital que realizou as intervenções pela W3 Sul. Atento para a importância da inclusão e da equidade de gênero, o resultado também trouxe 32% das vagas destinadas a artistas mulheres e duas vagas para pessoas com deficiência, incentivando a acessibilidade às ações e incentivos culturais.

“Depois do sucesso do resultado do edital para a W3 Sul, agora a Secec está ampliando esse projeto, para colorir também a W3 Norte. A ação é parte de um conjunto de incentivos para a valorização dos artistas urbanos do DF, que agora estão tendo essa importante oportunidade de ocupar com cultura e arte os espaços urbanos da cidade”, destacou a subsecretária de Economia Criativa da Secec, Angela Inácio.

Os artistas selecionados devem apresentar, no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação do resultado final, os documentos listados no item 10 do Edital. Se no momento da emissão da nota de empenho ou assinatura do contrato, algum dos documentos estiver vencido ou inadimplente, o artista será desclassificado, dando lugar à proposta subsequente conforme a lista de classificação. A previsão é de que as contratações ocorram ainda no mês de junho.