1º Festival de Forró Online do Distrito Federal na Cidade de Ceilândia estreia com programação intensa

Os maiores nomes do forró da capital se apresentam on-line em homenagem ao gênero até 19 de fevereiro

Em celebração à conquista de Patrimônio Cultural imaterial do Brasil, o ritmo do forró arrebata os lares até fevereiro. Com uma programação que envolve diversas vertentes do ritmo regional, o “1º Festival Online de Forró do Distrito Federal na Cidade de Ceilândia”, que retoma nesta sexta e sábado(07 e 08 de janeiro e vai até 19 de fevereiro. Um dos maiores festivais gratuitos do segmento é transmitido pelo YouTube da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (ASFORRÓ-DF).

Até 19 de fevereiro de 2022, o público apaixonado por forró poderá curtir os melhores artistas da cultura regional, no conforto e segurança do lar. Totalmente gratuito, inclusivo e descentralizado, o festival visa fortalecer uma das culturas mais ricas do Brasil, direto da capital nordestina do DF, Ceilândia.

A primeira edição do Festival de Forró do Distrito Federal da Cidade de Ceilândia é uma realização da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal, com o fomento do Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial de Cultura / Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, do Governo Federal.

Com o objetivo de proteger e valorizar os conhecimentos e expressões das culturas populares tradicionais, o projeto também gera oportunidade, em tempos de pandemia de geração de emprego e renda para agentes culturais, artistas e técnicos. Além disso, pessoas de todas as idades e classes sociais terão acesso a um festival gratuito, transmitido pela Internet.

A partir do som, de muito forró, xaxado, xote e o baião, a festa conta com a presença de artistas que cultuam o gênero e preservam as raízes nordestinas, em uma das Regiões Administrativas que possui a maior pujança pelas tradições que puxam as festividades de São João de todo o país, Ceilândia. Neste time, artistas, grupos artísticos, mestres, praticantes, brincantes, grupos culturais populares, urbanos e rurais celebram juntos a força do forró tradicional e contam com o carinho do público on-line.

Idealizador do projeto, Marques Célio, presidente da Associação dos Forrozeiros do DF (ASFORRÓ), faz coro aos colegas de trabalho. Para ele, o festival chega em boa hora para quem faz cultura no Distrito Federal. O Festival trouxe a esperança para que esses grupos possam se apresentar de forma segura, garantindo também a chance de continuar a tradição popular tão cultuada no país”, destacou.

Nomes consagrados do forró do DF chamam seu público fiel para curtirem juntos, a alegria do festival. Confira quem estará presente e programe-se: Trio Jamelo e os Cobras do Baião, Trio Primavera, Trio Pernambuco, Trio Sacode Brasil, Trio Guaraciaba,Trio os Brasas do Nordeste e Chicão do Forró, Trio K Entre Nós, Trio Forrozão Ferro de Ouro e Almirante Aboiador, Trio os Forrozeiros do Nordeste, Os Três Mosqueteiros, Forró Legal, Nando Cantador e Trio, Trio Fortaleza, Cara Nova, Rei do Som, Xilique, Bené do Acordeon e Trio M Som, Anastácio Oliveira e Trio Forró pra Nóis, Trio Siridó, Trio os Três do Forró, Janduy da Sanfona e Trio Rei, Trio do Nordeste, Asa Branca, Malucos do Forró, Cabras do Nordeste, Asa Norte, Xamego bom e Paulinho do Forró, Nilson Freire só Pé de Serra, Trio Cariri, Trio Farol da Barca, Trio Balançado, Trio Xodó, Trio Sanfona Nova, Gonzaga e o Balanço do Forró, Forró BjÚ, Luizão do Forró, Raimundo do Forró e Trio Mangabeira.

Serviço: 1º FESTIVAL DE FORRÓ DO DISTRITO FEDERAL DA CIDADE DE CEILÂNDIA

Quando? 07 de janeiro a 19 de fevereiro

Ingresso: GRATUITO.

Onde? Youtube ASSFORRÓ-DF – Link: