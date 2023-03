11ª edição do Festival do Japão ocorre em maio

Promovido pela Fenabra, o evento ocorre entre os dias 5 e 7 de maio, no Pavilhão do de Exposições do Parque da Cidade

Comida japonesa, shows musicais com cantores da música nipônica e instrumentos musicais como taiko (tambores) e shamisen (banjo) e danças tradicionais e contemporâneas da cultura estão garantidos na 11ª edição do Festival do Japão. O evento, que contará com mais de 200 artistas vindos de todo o país, ocorrerá no Pavilhão do Parque da Cidade de 5 a 7 de maio, sempre a partir das 10h. Os ingressos por preço promocional já estão à venda.

Promovida pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (Fenabra), pela Embaixada do Japão no Brasil e pelo Governo do Distrito Federal, a 11ª edição do Festival do Japão contará ainda concurso cosplay, exposições e oficinas culturais, artes marciais e com o concurso de beleza Miss Nikkey DF. E, claro, com o melhor da gastronomia japonesa com mais de 20 stands na praça de alimentação, com destaque para as associações nipo-brasileiras da região e suas receitas originais trazidas pelos pioneiros japoneses.

Serivço

11ª edição do Festival do Japão

5, 6 e 7 de maio de 2023

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Horário: dias 5 e 6, das 10h às 22h; dia 7, das 10h às 20h

Valor do ingresso na bilheteria: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Adquira ingressos antecipados com descontos no link!

Classificação: livre