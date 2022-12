Evandro Cini é mais um nome desligado da CNN Brasil

Emissora está sob novo comando e diversos profissionais foram demitidos no início do mês

O jornalista Evandro Cini publicou em sua conta do Instagram que está deixando a CNN Brasil. O anúncio ocorre diante da demissão de outros profissionais e um processo de reestruturação interna da emissora, que estreou no país em março de 2020.

Nomes como Monalisa Perrone, Glória Vanique e Sidney Rezende foram desligados de suas funções no começo deste mês. Na postagem, Cini, que apresentava o programa Live CNN e estava no canal desde o começo, disse que viu muitas coisas boas e ruins acontecerem.

“Carrego a experiência, o conhecimento, o amadurecimento profissional e dezenas de amigos que aquela redação me deu”, escreveu. “Levo também as mensagens, críticas e elogios que recebi de quem me acompanha diariamente. Vocês são o combustível para o que fazemos”.

O apresentador agradeceu aos colegas de trabalho e afirmou que foi bom compartilhar os bastidores com os profissionais. Daniel Adjuto, que apresentou o mesmo programa que Cini até setembro, também saiu da emissora e comentou que “um ciclo de fecha”.

“O bem atrai o bem é só a gente sabe o quanto tivemos de mostrar isso”, completou. Glória Vanique também se pronunciou sobre a demissão do colega e afirmou que quer reencontrá-lo.

“Você é o cara, pura competência, bom humor e, acima de tudo, caráter! Ainda vamos nos reencontrar nessa roda da vida. Estou por aqui para o que você precisa”, escreveu.