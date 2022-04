Estrela de ‘90 Dias Para Casar’ é agredida durante passeio de barco

A agressão teria sido feita pelo próprio namorado, Cole Goldberg, em um passeio na Flórida, no último domingo, dia 24

O nome de Caroline Schwitzky voltou a circular na mídia norte-americana nos últimos dias. Mas, as manchetes não tiveram a ver com a participação da artista em realitys como “90 Dias Para Casar”, “Quiero Mi Baby” e “Enamorándonos”, dos quais ela participou na TV.

Caroline teria sido agredida pelo namorado, Cole Goldberg, 23 anos, durante um passeio de barco por West Palm Beach, na Flórida, no domingo (24). Algumas testemunhas ouvidas pelo site “TMZ” relataram que Goldberg agarrou a namorada de forma agressiva em meio a uma discussão, obrigando-a a dar socos nos braços dele para conseguir se libertar.

Foto/Reprodução

Outros espectadores da confusão acrescentaram que Cole, alteradíssimo, apertou o pescoço da companheira com as duas mãos e até tentou afogá-la quando ela pulou da embarcação em que estavam, na tentativa de escapar à fúria do namorado.

Cole Goldberg foi preso em flagrante por tentativa de assassinato e lesão corporal, mas deixou a prisão no dia seguinte (25), após pagar uma fiança de US$ 60 mil, aproximadamente R$ 245 mil. Nem ele e nem Caroline se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.