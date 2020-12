Espetáculo teatral brasiliense on-line (In) Cômodos – A Mulher da Ponte é selecionado para 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos (SP)

PUBLICIDADE

Em tempos de pandemia, uma equipe de 10 artistas do Distrito Federal tentaram sobreviver com o que melhor sabem fazer: arte. Pela condução do diretor e ator pernambucano radicado em Brasília, Ernandes Silva, o espetáculo (In) Cômodos – A Mulher da Ponte ganhou a internet em novembro em apresentações gratuitas. A peça foi realizada a partir de uma campanha de financiamento coletivo – Catarse- e contou com centenas de visualizações no canal no YouTube do artista também brasiliense Piettro.

Agora, a produção ganhará novamente a internet em apresentação gratuita na 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos (SP). (In) Cômodos – A Mulher da Ponte estará em cartaz no dia 8 de dezembro, terça-feira, às 20h, na plataforma digital Cabuçu que pode ser acessada pelo Facebook: https://www.facebook.com/Cabucucantareira. Não recomendado para menores de 14 anos.

“Estamos muito felizes, porque vamos representar a região de Santa Maria e todo o Distrito Federal nesta mostra de cunho fundamental. Que bom terminar a pandemia sabendo que fizemos arte e que conseguimos chegar até aqui”, destaca o diretor Ernandes Silva, feliz por representar a região administrativa no estado de São Paulo.

Banhada em uma série de casos de intolerância, o espetáculo (In) Cômodos – a Mulher da Ponte é um monólogo de 45 minutos que conta a história de uma mulher, uma prostituta que frequenta uma ponte – que pode ser qualquer ponte do mundo- para ganhar um dinheiro mínimo para sua sobrevivência e da sua parceira de vida: a cadelinha Bina. Baseada na obra literária Aqueles Livros Não Me Iludem Mais, do premiado autor pernambucano Cícero Belmar, a produção dirigida por Ernandes Silva e com atuação da atriz Clara Camarano fala de amor e da triste realidade desta mulher. Uma mulher que se reflete em tantas outras e que, ao mesmo tempo, reflete tantas outras.

“Ela é uma mulher que faz aquilo para ganhar a vida. Mas, não ficamos apenas na história dessa mulher. Ela é uma mulher solitária e que se indigna com tantos casos de preconceitos. Sejam eles religiosos, de gênero, orientação sexual”, adianta o diretor Ernandes Silva.

Mediante estes questionamentos e a essa explosão universal da intolerância humana, em todos seus aspectos manifestados no racismo, na homofobia, xenofobia, etnocentrismo, no feminicídio exacerbado, no preconceito religioso e nos maus-tratos e exclusão dos portadores de deficiência, que nasce este espetáculo que deixa um questionamento que incomoda. Aliás, a ideia é, de fato, provocar.

“Afinal, é mediante o incômodo que poderemos refletir. E, que tal, aproveitarmos a quarentena para refletir? Ilhados e em contato com o nosso eu e o do outrém, que não é igual ao seu eu, poderemos abrir uma discussão, um debate. Até onde a sua liberdade invade a minha e vice-versa?”, questiona o diretor.

E para falar destas tantas intolerâncias, de mortes e, acima de tudo, deixar uma mensagem de amor, o monólogo começou a ser ensaiado em abril de 2020. Em reuniões virtuais, Ernandes Silva e a atriz Clara Camarano conseguiram alinhar esta proposta que também conta com um cenário forte assinado por Silva.

“Estamos em um momento muito difícil. E não é de agora. Quantos casos de preconceitos, de ódio, de mortes vemos no Brasil, no mundo. Ataques a transexuais, travestis, casos de feminicídio, de intolerância religiosa, dentre tantos. Queremos aproveitar à pandemia que, em si, já tornou às relações ainda mais complexas para falarmos de amor e resistência”, declara Ernandes.

Sobre (In) Cômodos – A Mulher da Ponte

(In) Cômodos – A Mulher da Ponte é um espetáculo teatral que foi gravado em um quarto durante à pandemia. Quarto este que, em si, já reflete a solidão e uma falsa autoestima desta mulher da ponte. Afinal, essa falsa autoestima é o único escudo que a protagonista tem como usar. “Foi desafiador ensaiar dentro de casa. Os vizinhos, inclusive, se envolveram. Mas, me sinto grata por promover e fazer arte neste ano de caos. E é com muito orgulho que vamos apresentar essa obra que chega para promover à reflexão. Fico ainda feliz de contarmos com tantas pessoas, artistas que se envolveram sem exigir nada em troca. Um deles é o Piettro, um exemplo de músico e ator de reconhecimento nacional que topou nos ajudar”, pontua a atriz Clara Camarano.

No intuito de levantar à bandeira da acessibilidade, o monólogo contará com tradução em libras pela atriz Tatiana Elizabeth.

“Todos nos unimos de forma independente, para promover arte e de sua função: a de sempre deixar uma mensagem”, explica Silva.

Sobre a 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos

Entre os dias 1º e 20 de dezembro acontece a 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, evento que conta com programação virtual e gratuita, veiculada pela plataforma digital do Movimento Cabuçu no Facebook (https://www.facebook.com/Cabucucantareira). Neste ano, por conta da pandemia, o formato diferenciado permitirá maior abrangência na participação de coletivos e acesso aos trabalhos apresentados.

Nesta edição, a Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos presta homenagem ao escritor Castelo Hanssen, personalidade que acompanhou toda a trajetória e movimento do artista Oziel Souza, idealizador da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos. A amizade começou na década de 1980, quando atuaram juntos no Movimento Letra Viva, em jornais da cidade e em projetos de literatura. “Castelo Hanssen sempre esteve a favor das artes, seguindo com resistência contra todos os valores estabelecidos nos moldes de famílias, tradições e propriedades”, explica Souza.

Serviço: Espetáculo (In) Cômodos – A Mulher da Ponte representará a região administrativa de Santa Maria (DF) na 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos (SP)

Data: 8 de dezembro de 2020, terça-feira

Horário: 20h

Local: Facebook: https://www.facebook.com/Cabucucantareira.

Gratuito.

Não recomendado para menores de 14 anos

Informações: Instagram: @espetaculo_incomodos e @ernandes_ator