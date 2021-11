Espetáculo As Olimpíadas – O Japão é Aqui invade escolas do Distrito Federal

Peça da Hierofante Cia de Teatro retrata os jogos olímpicos com muito humor

Em cena, quatro atores, atletas fazem uma homenagem às Olimpíadas com muito humor. Eles interpretam desde a cerimônia de abertura, disputam várias modalidades olímpicas e encerram o famoso evento esportivo em festa neste ano que as Olimpíadas tomaram conta do Japão. Espetáculo da Hierofante Cia de Teatro, As Olimp(i)adas – O Japão É Aqui vai trazer esse evento para as escolas do Distrito Federal, em especial para as regiões administrativas de Ceilândia, Recanto das Emas e Samambaia. E após estreia de sucesso na terça-feira, dia 9 de novembro, a peça volta em cartaz nesta quarta-feira, às 19h30, e na quinta-feira, às 9h e às 10h30, no Centro de Ensino Médio 03 da Ceilândia (St. M QNM 13 – Ceilândia). A produção é gratuita. Livre para todos os públicos.

Os atores Anderson Floriano, Diogo Cerrado, Edmilson Braga e Tauã Franco dão vida a parceiros e a rivais nos palcos aonde acontece a disputa para lá de divertida dos jogos. “Os atletas podem pertencer a mesma equipe ou competir por seus países por meio do humor físico. Queremos levar outra visão dos esportes, com humor para as escolas, e valorizar a prática e os valores dos jogos desportivos”, ressalta Anderson Floriano, diretor da Hierofante que completou seus 26 anos de estrada em 2021.

E os artistas vão interpretar de forma cômica modalidades como tênis, marcha atlética, luta greco-romana, arremesso de peso, esportes aquáticos, futebol e ginasta rítmica. O nome As Olimp(i)adas faz uma alusão ao desenho Pateta Nas Olimpíadas e “O Japão É Aqui” faz referência ao grupo trazer para o Distrito Federal também o evento em 2021.

“O parênteses no nome é proposital pois vamos apresentar uma piada dos jogos Olímpicos. Eu cheguei a colecionar o álbum de figurinhas das Olimpíadas de 1984, que continua como referência para o público conhecer os jogos com o Pateta Nas Olimpíadas. Agora, chegamos mais uma vez em forma de espetáculo”, destaca Floriano.

O espetáculo que teve direção de José Regino em 2019 já havia conquistado o DF. Agora, volta com nova adaptação. As escolas de Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas que quiserem agendar para receber o espetáculo basta mandar mensagem para o WhatsApp: (61) 99555-5288. Falar com o diretor Anderson Floriano.

O espetáculo As Olimp(i)adas – O Japão É Aqui conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

Ficha técnica:

Coordenação Geral e Gestão: Anderson Floriano

Direção Artística: José Regino

Atores: Anderson Floriano, Diogo Cerrado, Edimilson Braga e Tauã Franco

Direção de Produção: Leonardo Ferreira

Fotografias e Assistente de Produção: Anderson dos Reis

Serviço: Espetáculos As Olimp(i)adas – O Japão é Aqui estreia nas escolas do Distrito Federal

Data: 10 de novembro, quarta-feira

Horário: 19h30

11 de novembro

Horário: 9h e 10h30

Local: Centro de Ensino Médio 03 da Ceilândia (St. M QNM 13 – Ceilândia)

Gratuito

Livre para todos os públicos

Agendamento: WhatsApp: (61) 99555-5288 – Falar com o diretor Anderson Floriano