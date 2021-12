Solange Couto, Sérgio Loroza, MC Dricka e Marcos Oliveira estrelam especial de Natal Guaraná Antarctica

Marca deixa referências gringas de lado e mostra como é a verdadeira festa no Brasil de forma divertida e inusitada. Especial tem exibição na página da Maratona Globoplay

Imagine juntar o quarteto Solange Couto, Sérgio Loroza, Mc Dricka e Marcos Oliveira em um mesmo programa. Isso só pode resultar em muita risada, ou melhor, uma boa farofada! E é com isso em mente que Guaraná Antarctica une esses ícones do entretenimento para o especial: “Farofadas de Natal”. De forma divertida e inusitada, o programa deixa as referências gringas de lado e usando a linguagem de séries brasileiras mostra toda a realidade do nosso Natal. O especial foi lançado hoje (13), na página da Maratona Globoplay ( assista aqui – liberado para não assinantes).

Para trazer toda essa descontração ao contar as histórias natalinas típicas do país, a marca resgata ícones da comédia nacional, cada um com um papel especial: Sérgio Loroza é o Paizão; Solange Couto, a Dona Rose – a mãezona; Marcos Oliveira, o Jorge Tobias – o Tio do Pavê; Márcia Rosado, a Tia Farofeira; Mc Dricka, que estreia como atriz como a Belinha; Rodrigo Naice, o agregado; Ludmillah Anjos, a Namoradinha da Belinha; e Bambino, o Vira-lata Caramelo. Com essa combinação única não vai faltar risada. Tudo isso com o roteiro de Gabriel Esteves e a direção de Ian SBF, da O2.

Outras referências tipicamente brasileiras também ganham destaque no especial, não faltaram aqueles elementos imperdíveis das casas espalhadas pelo Brasil, como a geladeira cheia de boletos e papéis com anotações, a guirlanda feita de crochê, o filtro de barro e a jarra de abacaxi.

“Em todas as nossas ações, temos sempre celebrado o brasileiro e a farofada de família, aquela que está em cima da mesa e em volta dela, que faz parte da nossa história. Por isso, ao invés de fazer uma campanha que não conecta com a realidade do Natal BR, criamos um especial que desse vida a toda a magia farofeira dos brasileiros, nos inspirando nos códigos das séries de comédia que fazem parte do nosso imaginário e das nossas vidas. Um formato capaz de contar a verdadeira história sobre o que acontece no Natal BR, com confusão, indireta, piada que não tem mais graça, e muito afeto”, conta Phelippe Lima, planejamento de Guaraná Antarctica.