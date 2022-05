Eslô faz harmonização facial e coloca lentes de contato nos dentes

A ex-sister ficou contente com o resultado dos procedimentos estéticos que fez e mostrou a transformação aos seguidores

A mudança no visual de Eslovênia desde que saiu do BBB 22 é notável. Nesta semana, a ex-bbb fez mais alguns procedimentos estéticos no rosto e compartilhou o antes e depois de cada procedimento em seu Instagram.

Eslô decidiu colocar lente de contato nos dentes, deixando o sorriso mais branco e correto. Também passou por uma harmonização facial, colocando preenchimento nos lábios, nariz, queixo e maçãs do rosto.

“Olha só que lindeza essa transformação. Amando demais o resultado do meu sorriso, não estou conseguindo parar de olhar para todos os detalhes que ficaram super naturais e da forma que sempre sonhei!!!”, disse a ex-sister, ao mostrar o novo sorriso.

Confira os resultados:

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Foto/Reprodução/Redes Sociais