Erika Schneider se emociona ao falar do fim do namoro com Bil Araújo

A bailarina desabafou sobre o término com seus seguidores, como está se sentindo e agradeceu o carinho dos fãs

Erika Schneider, de 31 anos, fez um desabafo na noite do último domingo (8) sobre o fim do namoro com Bil Araújo. A bailarina revelou que o término partiu do influencer e que, após o rompimento, ela não está bem.

“Eu sempre exponho minha vida aqui para vocês, conto tudo. Sei que existem momentos que são difíceis, né, e às vezes prefiro me resguardar um pouquinho. Mas sei que tem muita gente que gosta muito de mim, me acompanha e se preocupa. Estou bem triste, estou passando por um momento complicado”, começou ela nos Stories no Instagram.

Em seguida, ela falou sobre a decisão do ex-bbb. “Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito”, afirmou.

A bailarina também pediu para que as pessoas tenham respeito nesse momento depois do término. “Todo fim de relacionamento é difícil, mas no fim sempre fica tudo bem. Bil é uma pessoa incrível e merece muito ser feliz. Que Deus abençoe a ele e a toda a família. Espero que respeitem e entendam esse nosso momento”.

Bil Araújo anunciou ontem (8) o término do namoro com Erika pouco mais de um mês após o pedido, feito durante uma viagem em um cruzeiro na companhia dos amigos Gui Napolitano, Thais Braz e Sarah Andrade.

“De hoje em diante eu e Erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos. Peço que respeitem muito esse momento. Obrigado por todos que torceram e continuam torcendo. Amo vocês”, escreveu o ex-bbb, que já deletou todas as fotos ao lado da ex de seu perfil na rede social.