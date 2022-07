Eric Borba, nova aposta de Rick Bonadio, lança single romântico que finaliza a narrativa de seu EP de estreia

“Surreal”, faixa que completa o lançamento, tem como base um relacionamento amoroso baseado na reciprocidade, indo na contramão da superficialidade das relações atuais

Vivemos em busca da nossa melhor versão, em busca de autoconhecimento e das companhias certas. No entanto, as decepções sempre acontecem, mas é importante sempre manter a cabeça erguida e continuar nessa missão. Assim vive o cantor, compositor, instrumentista e produtor musical Eric Borba, que lançou hoje (15) seu primeiro EP, firmando sua relação com o universo da música e provando ser um artista que tem muito a oferecer para a cena musical brasileira.

Eric Borba, o EP, é um lançamento da Midas Music (gravadora de Rick Bonadio, que já lançou nomes como Fresno, Titãs, Manu Gavassi e Rouge). O trabalho conta com quatro canções autorais que relatam experiências do artista, mostrando sua visão sobre determinados aspectos da vida e, especialmente, histórias amorosas. Por sinal, esse é o tema de “Surreal”, seu mais novo single, que veio acompanhado de um belíssimo videoclipe estrelando o músico com sua namorada e empresária Giovanna Martins.

A música fala sobre o processo de surgimento e aceitação de uma paixão recíproca e especial, que é exatamente o que Eric e Giovanna vivem hoje. “Ela me ajudou a descobrir ainda mais quem eu sou. É uma pessoa que eu admiro bastante e que se tornou uma grande referência para a minha vida”, conta ele. Vai na contramão de “Tchau”, primeiro single do EP, que fala sobre um relacionamento tóxico e seu fim.

A faixa surgiu inicialmente como um presente de Eric para Giovanna, mas todos que a ouviram concordaram de cara que a faixa deveria ser bem trabalhada, não só pelo tema romântico como também por conta da fácil identificação que a poesia contida poderia gerar com seu público. “’Surreal’ é a palavra que ela mais fala”, brinca o músico.

Ao mesmo tempo nostálgico e emocionante, o vídeo oficial de “Surreal” mostra o casal em toda a sua sintonia, enquanto passam uma tarde inteira passeando e trocando sorrisos e carinhos como quaisquer bons parceiros. A estética do clipe, por sinal, dialoga com o rock leve que a música propõe, que é um dos pilares de sua fluida sonoridade.

Completando o EP, estão a já citada “Tchau” e as também já lançadas “Mais Uma Vez” e “Quarto”. Em ordem, as músicas se amarram e contam uma bela e inspiradora história. Vai desde o término de um lançamento tóxico até um final feliz.

Com arranjos, melodias e refrães potentes, as músicas evocam referências da estética musical oitentista e elementos da música indie no formato de um rock leve que transcende o pop padrão ao mesmo tempo em que é capaz de gerar forte identificação com qualquer público. Essa ambição conversa com o trabalho de algumas de suas maiores referências, que vão desde nomes internacionais como John Mayer e Charlie Puth até nomes nacionais como Tiago Iorc, Nando Reis, Lulu Santos e Vitor Kley.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E muito disso diz respeito à própria visão de Eric sobre o mundo da música, que gosta de se conectar com seus ouvintes e provocar emoções. “Gosto de ver a maneira pela qual a música envolve as pessoas e as conectam. É muito legal reparar quando o público dança, chora e canta junto”, explica.

SOBRE ERIC BORBA

O carioca Eric Borba, atualmente com 25 anos, começou sua jornada musical aos 14 como guitarrista, muito inspirado por sua família. A partir daí, Eric foi descobrindo e desenvolvendo este talento. De guitarrista, passou também a assumir vozes aos 21 anos. Desde então, investe em sua carreira de cantor, compositor e também produtor musical, tendo montado seu próprio estúdio.

Seu primeiro lançamento, “Online” surgiu em 2019. A partir daí, sua vivência artística foi tomando proporções cada vez maiores. Esse processo se tornou mais intenso durante a pandemia do coronavírus, em que Eric compôs 23 músicas e ainda teve experiências com outros artistas, sediando lives (uma série chamada “PartilhArte”) em sua conta no Instagram. Foi um período em que o músico aprimorou seu conhecimento musical, especialmente no que diz respeito à produção. Foi nesse tempo que chamou a atenção da Midas Music, gravadora de Rick Bonadio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, ele foca na divulgação de seu EP de estreia, homônimo, que conta com quatro músicas que vão, de forma fluida, do rock leve ao pop ao mesmo tempo em que flertam com outros gêneros.

LETRA – “SURREAL”

Já decorei cada estrela do seu corpo

Me acostumei com o mapa do teu rosto

Me guiando pr’onde quer que eu vá

O céu rosado da lagoa num domingo

Eu me rendi pr’aquilo que eu estava fugindo

Só pra ter uma chance com você

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Será que é egoísta ser assim?

Querer que o dia nunca chegue ao fim

Só pra ter reprise desse teu olhar, teu abraçar

De me perder e me encontrar

Em nós dois

Com look de inverno ou de verão

Preparada pra se abrigar num coração

De um menino que não sabia ficar

Fico bobo com o jeito que me faz sorrir

Nem com o “modo sério” eu consigo resistir

Acabo me entregando com os milhares de “ai ai”s

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Será que é egoísta ser assim?

Querer que o dia nunca chegue ao fim

Só pra ter reprise desse teu olhar, teu abraçar

De me perder e me encontrar

Em nós dois

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não sei se é sonho, utopia ou surreal

Em tons de violeta me desprendo do real

Só pra fazer planos com você

Não sei se é sonho, utopia ou surreal

Em tons de violeta me desprendo do real

Só pra poder voar com você

Será que é egoísta ser assim?

Querer que o dia nunca chegue ao fim

Só pra ter reprise desse teu olhar, teu abraçar

De me perder e me encontrar

Em nós dois

Não sei se é sonho, utopia ou surreal

Em tons de violeta me desprendo do real

Só pra fazer planos com você

Em nós dois.