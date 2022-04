Equipe de Rodrigo, do ‘BBB 22’, diz que brother sofreu acidente

“Oi, ninjas. Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, diz a mensagem

odrigo, ex-participante do “BBB 22” (TV Globo), sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31). A informação foi confirmada pela assessoria do brother nas redes sociais por meio de um comunicado urgente. Segundo a publicação, Rodrigo está hospitalizado e mais detalhes de seu estado de saúde serão divulgados em breve.

Veja o comunicado na íntegra:

“Nosso assessorado Rodrigo Mussi foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Em breve divulgaremos maiores informações sobre o estado de saúde dele. Desde já pedimos a todos orações e boas vibrações para que ele tenha uma excelente recuperação”, informou a assessora de Mussi na nota.

Antes do informe divulgado pela assessoria de Rodrigo, uma mensagem foi publicada no perfil oficial do ex-brother no Twitter: “Oi, ninjas. Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, diz a postagem.

As últimas postagens de Rodrigo no Instagram mostram que o ex-brother esteve no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, partida entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, na noite de ontem. Ele estava na companhia do também ex-BBB Gui Napolitano, que participou da vigésima edição do reality. Gui pediu orações para Rodrigo por meio de suas redes sociais.

A reportagem está tentando contato com a assessoria de Rodrigo, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver uma resposta, a nota será atualizada.