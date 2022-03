Equipe de Jessilane do BBB 22 volta atrás após nota de repúdio a Eliezer

“Entretanto, reforçamos o repúdio a qualquer tipo de invasão de espaço e ações que gerem incômodo de qualquer forma”, prosseguiu

A equipe de Jessilane decidiu voltar atrás e mudar o posicionamento com relação ao suposto assédio que ela teria sofrido no BBB 22 (Globo). Na madrugada de quinta-feira (3), a professora foi acuada por Eliezer na piscina.

“Ontem [quinta (3)], durante a edição vimos a Jessi verbalizando que apesar de ter sido ‘acuada’ ela não se sentiu constrangida, levou na brincadeira”, comentou a equipe nas redes sociais. “Assim, seguido as regras, retiraremos o posicionamento sobre [o] episódio.”

“Entretanto, reforçamos o repúdio a qualquer tipo de invasão de espaço e ações que gerem incômodo de qualquer forma”, prosseguiu o texto. “Ainda assim, não é não, em qualquer situação!”

Na quinta, a equipe havia se pronunciado de forma muito mais dura sobre o episódio. Segundo o texto (veja as duas versões abaixo), no momento em que um dos dois pede para parar, o que passa dali não faz mais parte de uma brincadeira. “Existem muitas formas de assédio que não são consideradas como tal justamente pelo fato de a sociedade se colocar em favor dos homens.”

A equipe de Eliezer também havia comentado o fato, destacando que alguns meios de comunicação estavam divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do empresário. “É muito importante ter a chamada de atenção, pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma brincadeira em consenso entre os dois.”

Mesmo com as explicações das duas partes envolvidas na polêmica, os internautas chegaram a pedir a expulsão de Eliezer e subiram expressões como “Jessi merece respeito” e “Fora Elieser” para os trending topics do Twitter. “Só quem passa por uma situação de assédio sabe como é tenso reagir, na hora do nervosismo pode reagir rindo, chorando, gritando… não tem reação certa”, opinou uma internauta.