Entenda por que Rafa Kalimann, ao contrário de Jade Picon, não pode atuar

Enquanto protagonista de ‘Travessia’ obteve licença especial, influenciadora passou por problemas no mesmo processo

A Globo nesta ˙ltima terÁa-feira (17) confirmou o desligamento de Rafa Kalimann da novela “Vai na FÈ”, por conta da ausÍncia de um registro profissional de atriz (DRT) da influenciadora e ex-BBB no Sindicato dos Artistas e TÈcnicos em Espet·culos de Diversıes do Rio de Janeiro (Sated-RJ).

Embora uma substituta j· tenha sido encontrada, uma pergunta permanece: por que Kalimann n„o pode atuar por conta do DRT, se este È tambÈm o cen·rio para a influenciadora e ex-BBB Jade Picon, atual protagonista de “Travessia”?

A questão se reduz a uma permissão especial, concedida pela Sated-RJ em casos como os de Kalimann e Picon.

Na época da confirmação de Picon na novela de Gloria Perez, o presidente do sindicato Hugo Gross chegou a comentar que ela teria recebido tal autorizaÁ„o para atuar pontualmente no programa. Seria “uma permissão específica para que ela [Picon] atuasse em determinado produto e com tempo de validade”, disse durante uma live no Instagram em junho do ano passado. “Acabou o trabalho, acabou. Ela n„o ter· direito ao registro profissional quando a trama terminar.”

Já Kalimann passa por um entrave burocrático dentro desse processo. Segundo o Sated-RJ, a Globo teria feito o pedido depois das gravaÁıes e com documentos faltando, o que dificultou a análise do caso. Mesmo com tentativas de retificaÁ„o, o tempo n„o foi suficiente para normalizar a situaÁ„o e, por isso, a participaÁ„o da ex-BBB foi vetada.

Na live do ano passado, Gross chegou a comentar também que a permissão especial desconta 5% do salário da titular e n„o serve como diploma de curso profissional ou oficina de atuação.

Foi essa situaÁ„o que levou a Globo a anunciar Sofia Starling para o papel ocupado antes por Kalimann. Modelo e ex-namorada do apresentador André Marques, com papéis em “O Tempo N„o Para”, “Verão 90” e “Malhação – Seu Lugar no Mundo”, ela deve regravar as cenas com José Loreto para insersão no folhetim. O papel, no caso, envolvia dois episódios de “Vai na FÈ”.