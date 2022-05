Encontro e Mais Você terão horários invertidos a partir de 4 de julho

A emissora inverterá a ordem dos programas matinais após estudos feitos sobre o comportamento dos telespectadores

A Globo vai promover mudanças em sua programação matinal a partir do dia 4 de julho. O Encontro, já com o comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares, passará a ser exibido no lugar do Mais Você, e a atração de Ana Maria Braga poderá ser assistida logo na sequência, no horário do Encontro.

Segundo a emissora, foram feitos estudos sobre comportamento dos telespectadores. O entendimento é que o mais interessante é juntar o Encontro com o Bom Dia Brasil para que possa, em algumas ocasiões, continuar repercutindo temas importantes do jornalismo.

“Achamos que faz mais sentido que o Encontro, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o Mais Você e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explica o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

Dessa forma, a direção entende que haverá maior sinergia entre as produções. “Passaremos a ter uma manhã de variedades ao vivo diretamente de São Paulo, a grande metrópole brasileira, o que é muito interessante”, ressalta Amauri sobre o Mais Você que em julho será exibido antes do SP1, que também mudará de horário para 11h45.

Em abril, a Globo confirmou a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que ela comanda desde 2012. Porém, a apresentadora não está se despedindo da emissora. Segundo comunicado, ela vai assumir o talent show The Voice Brasil.

Com isso, a jornalista Maria Beltrão, que estava na GloboNews, passará a ocupar a vaga de Patrícia no É de Casa, programa das manhãs de sábado. Até então, ela comandava o Estúdio i, no canal pago. Com a novidade, Andréia Sadi ficará à frente da atração.

No É de Casa, farão parte do time de apresentadores Thiago Oliveira (ex-Esporte Espetacular e Fantástico), Rita Batista (que estava como parceira de Fátima no Encontro) e Talitha Morete (que costuma comandar o Mais Você nas ausências de Ana Maria). Deixam o programa André Marques e Ana Furtado.