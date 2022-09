Empresa deve ganhar R$ 9 mi com leilão de itens de Rihanna e David Bowie

Prop Store reuniu mais adereços do mundo da música que vão a leilão em novembro

Um grande leilão de artigos musicais, adereços e figurinos está programado para acontecer a partir de novembro. Itens de nomes como David Bowie, Rihanna, Spice Girls e Noel Gallagher fazem parte da coleção que será leiloada.

Realizado pela Prop Store Auction, o evento deverá ganhar um total de US$ 1,7 milhão, o equivalente a R$ 9,1 milhões. A empresa irá leiloar o icônico traje espacial usado por Bowie no clipe de “Ashes to Ashes”, em 1980. A peça foi avaliada em US$ 92 mil, cerca de R$ 492 mil.

Além disso, uma guitarra Gibson Les Paul Florentine prata brilhante personalizada usada por Noel Gallagher do Oasis também irá a leilão, e foi avaliada em US$ 578 mil, cerca de R$ 3 milhões. A Prop Store também oferecerá uma blusa usada por Rihanna, no clipe de “Work”, em 2016.

Segundo o site norte-americano TMZ, os fãs de Spice Girls também poderão entrar na batalha, já que a empresa também oferecerá um par de botas autografadas, que Mel B usou durante uma turnê da banda britânica.