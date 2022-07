Emmy 2022 anuncia seus indicados nesta terça

A informação será divulgada hoje a partir das 12h30, pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anuncia nesta terça-feira (12), a partir das 12h30, os indicados à 74ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming.

Neste ano, o evento está envolto em expectativas porque, pela primeira vez, todos os grandes serviços sob demanda dos Estados Unidos têm séries de peso elegíveis às principais estatuetas. Se em anos anteriores algumas ainda estavam se estabelecendo, hoje todas as principais plataformas têm chances reais de aparecer na lista.

Isso, por outro lado, também deve causar dor de cabeça nos membros da Academia, já que nunca houve um leque tão grande e variado de séries disponíveis para indicação.

Com a atual profusão de plataformas, atualmente numa corrida para gerar conteúdo e atrair assinantes, muitos favoritos do público podem acabar não dando as caras na cerimônia simplesmente por falta de espaço.

A categoria mais problemática, numa tendência que já vinha se apresentando há algum tempo, é a de melhor minissérie ou série antológica -essas últimas, aliás, devem perder força daqui para frente.

O Hulu, por exemplo, tem entre suas fortes concorrentes na categoria “The Dropout” e “Dopesick”. A HBO, “The White Lotus” e “A Escada”. A Netflix, por sua vez, “Maid” e “Inventando Anna”. Já Paramount+ e Apple TV+, “1883” e “WeCrashed”, respectivamente. Isso só para citar as que já são ventiladas como principais apostas, numa categoria que comporta cinco indicados.

A natureza mais acirrada da disputa deve contaminar todas as categorias, mas principalmente, além de minissérie, as de série de drama e série de comédia -além das novidades do último ano, elas também devem comportar títulos mais antigos e consagrados, que apenas ganharam novas temporadas, como é o caso de “Succession” e “Stranger Things”.

Os indicados ao Emmy serão anunciados durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Academia, com apresentação de Melissa Fumero e J.B. Smoove. A entrega dos prêmios ficou marcada para o dia 12 de setembro.