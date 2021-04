Nunca faturei tanto como agora na pandemia: Diz atriz pornô Emanuelly Raquel

Emanuelly Raquel afirma faturar mais de 100 mil por mês com o entretenimento adulto virtual

Todos sabemos que a crise do Covid-19 vem afetando muitos negócios e empresas, desde 2020, mas um mercado que parece não ter sofrido com a crise, foi o entretenimento adulto.

As famosas modelos estão aproveitando o momento do isolamento social para se exibem nas redes e assim compartilharem seus conteúdos sexuais. E quem não perdeu a oportunidade é a atriz Emanuelly Raquel que faz parte de uma das 5 mil produtoras de conteúdo com seu perfil na internet.

A morena chegou a ser uma sensação pesada no Xvideos em nosso país e ganhou a atenção merecida e conta que nunca faturou tanto como agora na pandemia.

Antes da quarentena eu ganhava cerca de R$ 30 a R$ 50 mil reais, e hoje em dia eu praticamente dobrei o meu faturamento com as redes. Emanuelly Raquel

Esse tipo de entretenimento está disponível no Brasil desde 2010, mas só agora por causa da pandemia teve um crescimento de 300 mil novos assinantes se comparado ao mesmo período do ano passado.

A rede social Instagram por exemplo, é usada por muitas pessoas para exibirem seus corpos, mas a rede social possui regras onde se proíbe o nudez, e então assim Emanuelly Raquel encontrou uma outra forma de se fazer renda de dinheiro nos últimos meses.

Emanuelly Raquel. Foto: Reprodução/Instagram

“O consumo do meu conteúdo para os seguidores se torna mais exclusivo, sendo conteúdos pagos. Pois o fã de certa maneira, pode participar da vida da sua pornstar predileta“, comenta Emanuelly Raquel.

A atriz também produz conteúdos além do Instragam para outras redes como: Youtube, Tik Tock, Onlyfans, Pornhub, Xvideos e ManyVids.

“É uma plataforma interessante e voltada apenas para o público adulto. É uma maneira de rentabilizar o conteúdo de uma maneira mais rápida e segura“, completa.

Diante de um cenário de pandemia, onde ninguém pode sair de casa, a comunicação ficou apenas no virtual e a necessidade de se distrair durante a pandemia é enorme.

Sobre Emanuelle Raquel

Pioneira no Brasil no ramo do entretenimento adulto virtual, Emanuelly Raquel, é uma das principais atrizes, videomakers e youtubers do mundo. Seus vídeos, divulgados nas principais plataformas do segmento, já atingiram milhões de visualizações com usuários de diferentes países.

Além de trabalhar nos grandes canais do segmento pornô, também é atuante nas redes sociais, como Instagram e Twitter, se tornando hoje a brasileira com mais views no segmento adulto, com 500 milhões de visualizações.

