Em show, Vanessa da Mata fala em terceira via e público canta: ‘Lula’

Viralizou no último fim de semana um vídeo do público cantando um jingle do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show de Vanessa da Mata no Sergipe na sexta-feira (10).

Segundo relatos, a manifestação aconteceu após a cantora defender uma terceira via para a eleição presidencial de 2022 – nem Lula, nem Jair Bolsonaro (PL).

O vídeo não mostra a fala de Vanessa da Mata, o que fez alguns fãs questionarem se a declaração da cantora de fato aconteceu.

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa de Vanessa da Mata ainda não se pronunciou.

Nas redes sociais, o público resgatou uma publicação que a cantora fez em maio de 2020, dizendo que “nós brasileiros não sabemos fazer gestão familiar” e que “não importa o quanto você ganha, todos devem guardar 30% do salário”.

Na época, Vanessa da Mata foi criticada pela dica financeira que ignora a realidade da maior parte da população brasileira – depois, ela pediu desculpas, apagou as publicações e disse que se referia a um amigo específico que costumava fazer festas ao invés de guardar dinheiro.