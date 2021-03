Em ritmo intenso de ensaios, a guitarrista Marlene Souza Lima se prepara para série de lives

O repertório em comemoração aos 35 anos de carreira musical da artista contará com uma novidade: pela primeira vez, a instrumentista irá cantar profissionalmente uma de suas primeiras composições

Empolgação, dedicação e muito trabalho duro. Essas são as palavras que descrevem as últimas semanas da instrumentista Marlene Souza Lima. A guitarrista está focada nos ensaios para se preparar para a série de lives em comemoração aos seus 35 anos de carreira, que acontecem do dia 20 de março até 24 de abril, transmitidas no youtube e redes sociais da artista. As lives têm o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

As apresentações deveriam ter acontecido no início de março, mas devido à medida de lockdown decretada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ocasionada pela pandemia de Covid-19, as lives precisaram ser adiadas. Mas isso não comprometeu a rotina de ensaios de Marlene. “Nós entendemos que a situação da pandemia está séria no Brasil inteiro, mas isso não tirou a nossa motivação. Continuamos os ensaios, em casa mesmo, mantendo contato via WhatsApp, onde tiramos dúvidas e trocamos feedback, além dos ensaios virtuais”, conta a artista.

O repertório das apresentações conta com músicas que a artista vem tocando ao longo dos seus 35 anos de carreira, separadas por estilos: Bossa Nova Lado “A”, Bossa Nova Lado “B”, Jazz Lado “A”, Jazz Lado “B”, além disso, o público terá oportunidade de apreciar composições que estão no CD My Way e no DVD gravado ao vivo, bem como temas inéditos e execução de músicas compostas há algum tempo, mas que ainda não foram gravadas.

Marlene Souza Lima conta que suas expectativas estão altas, pois é uma comemoração muito especial. “São 35 anos de imersão no universo da música, então tenho muita história para contar. Espero poder dividir um pouco da minha trajetória através das histórias vividas, e como elas foram embaladas por músicas, além de como cada parte da minha jornada inspiraram composições”, explica Marlene.

A instrumentista ainda revela uma novidade para as lives. Pela primeira vez em sua carreira, Marlene cantará em uma apresentação profissional. “Em comemoração a esse marco na minha carreira, irei cantar pela primeira vez uma das primeiras músicas que compus, e o mais interessante é que a letra da canção tem muito a ver com o momento que estamos passando”, revela a artista.

Para colaborar com a celebração da trajetória musical da artista, um time de peso foi escolhido. Na bateria Sidney Campos, nos teclados Fernando Palau, na percussão Jorge Macarrão e no baixo, fazendo sua primeira participação no MSL Grupo, o conceituado músico, Hamilton Pinheiro. Os shows estão marcados para os dias 20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, e 24/04 (ver programação abaixo).

Sobre Marlene Souza Lima

Nascida no Rio de Janeiro, e criada em Brasília, Marlene aprendeu desde cedo com o pai saxofonista, e mãe fã de bossa nova, o amor pela música. “Cresci ouvindo bossa nova, jazz e James Brown. O pessoal de casa fala que quando eu tinha uns dois anos, eu ficava perturbando o ensaio que meu pai e meu tio, que são músicos, faziam em casa”, relembra.

Foto: Erivelton Viana

Em sua trajetória, a compositora acumula experiência e uma formação invejável. Estudou na Escola de Música de Brasília (EMB), onde o violão era o foco inicial, seguido pela descoberta da paixão pela guitarra. “A única certeza que eu tinha era que a guitarra seria o meu instrumento de paixão e trabalho, assim como o violão”, revela. A instrumentista também teve aulas com os renomados músicos Paulo André Tavares, Nelson Faria, Paulo Bellinati e Mestre Curinga.

Programação

1ª LIVE: 20/03/2021 às 20h

Tema: live show, de 1h20, onde serão executados temas consagrados da bossa nova, sob novos arranjos.

2ª LIVE: 27/03/2021 às 20h

Tema: live show, de 1h20, onde serão executados temas consagrados e lado B da bossa nova, sob novos arranjos;

3ª LIVE: 03/04/2021 às 20h

Tema: live show, de 1h20, onde serão executados temas consagrados do jazz mundial;

4ª LIVE: 10/04/2021 às 20h

Tema: live show, 1h20, onde serão executados temas lado B do jazz mundial;

5ª LIVE: 17/04/2021 às 20h

Tema: live show, 1h20, com a execução das músicas autorais da musicista Marlene Souza Lima presentes no DVD;

6ª LIVE: 24/04/2021 às 20h

Tema: live show, 1h20, com músicas autorais de Marlene Souza Lima e temas autorais de músicos e musicistas da cidade.

Serviço:

As lives serão transmitidas pelas redes sociais da artista:

Youtube https://youtube.com/c/mslgrupo

Instagram https://instagram.com/marleneslimaguitar?igshid=1dcssl1ho2wmk