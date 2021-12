Mayra Cardi diz que sofreu ‘relação abusiva’ com seguidores

A empresária Mayra Cardi, de 38 anos, contou em entrevista para Quem que estava vivendo uma “relação abusiva” com os seus seguidores.

“Me questionei muito sobre a minha relação com os seguidores. Chegou um determinado momento em que entendi que estava vivendo um relacionamento abusivo com a minha rede social. Meus seguidores diziam o que eu tinha que fazer, que horas eu tinha que parar de fazer aquilo, o que eu podia ou não publicar”, contou a ex-BBB.



Mayra ainda disse que foi duramente criticada por reatar com o ator Arthur Aguiar, de 32 anos, que é pai de sua filha, Sophia, de 3.



Os fãs da coach não se conformavam dela ter dado uma nova chance ao ex, já que Mayra chegou a relatar, por diversas vezes, episódios de traições e abusos psicológicos: “Diziam: ‘Você não pode voltar com ele depois de tudo isso. É um absurdo!’. Eu pensei: ‘Até quando vou ficar neste relacionamento abusivo com o meu público? Que horas vou falar do limite e do respeito que a gente tem que ter independentemente das minhas escolhas ou opiniões?’. A gente sempre quer estar atenta e se cuidar. As redes sociais são muito perigosas. Tem que sempre tomar cuidado para que você não seja só um produto e não perca a sua personalidade e valores”.



Por fim, a artista garantiu que não se abala com as críticas: “Quando realmente decidi levar o relacionamento com o Arthur adiante e expor a minha escolha, eu estava segura da minha decisão. Quando você está segura de quem é você e do que você quer, os ataques não te afetam de modo geral. Se uma pessoa for na sua rede social, te chamar de burra e você tiver dúvida do seu QI ou do quão inteligente você é, aquilo pode te magoar. Se uma pessoa na rede social te chamar de grosseira e você tiver dúvida sobre a sua grosseria, isso também vai magoar. Mas quando aquilo ali não é sobre você, mas sobre quem está falando, não te afeta”.