Em clima de natal, John Legend lança nova música

John Legend acaba de disponibilizar o videoclipe de seu mais novo single, “You Deserve It All”.

A faixa foi escrita por Legend em parceria com a multipremiada cantora, compositora e vencedora do Grammy Meghan Trainor e conta com a produção do vencedor do Grammy® Raphael Saadiq.

Esta música marca um reencontro entre estas duas potências que colaboraram pela primeira vez em “Like I’m Gonna Lose You”, de 2016, canção que recebeu o Certificado Quádruplo de Platina e ascendeu ao Top 10 da Billboard Hot 100.

