‘Em cinco dias eu nem lembrava mais’, diz Davi diz sobre como esqueceu câmeras no BBB 24

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Vencedor do BBB 24, o motorista Davi Brito segue em uma espécie de tour em diversos programas na Globo. Neste sábado (4), o baiano será atração do Altas Horas, comandado por Serginho Groisman.

Na atração, Davi falou sobre diversos assuntos. Entre eles, o motorista afirmou como esqueceu das câmeras que são usadas para filmar os passos dos participantes do Big Brother Brasil durante os 100 dias que permaneceu na casa.

“Eu, particularmente, levei uns cinco dias para esquecer das câmeras. Quando você entra, fica olhando as câmeras, você as vê, algumas são bem visíveis. Mas em no máximo cinco dias eu já não me lembrava que elas estavam lá”, afirmou.

Davi Brito também afirmou de onde vem a paixão que tem pela cozinha e negou que tenha usado o talento como uma arma para se aproximar dos participantes após brigas ou desentendimentos.

“Aprendi no exército. O exército me ensinou muita coisa; é uma escola. Mas todas as vezes que eu cozinhava, era com amor”, contou.

Além de Davi Brito, o Altas Horas receberá o humorista Eduardo Sterblich, a apresentadora e atriz Marília Gabriela, além do ator e figurinista Theodoro Cochrane. Nos musicais, a banda de rock internacional The Calling, que foi um sucesso nos anos 2000, e o grupo Kamisa 10, estarão no palco.

O Altas Horas vai ao ar neste sábado mais tarde, às 0h20, logo após a transmissão ao vivo do show da cantora Madonna no Rio de Janeiro.