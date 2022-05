‘Em breve estou de volta’, diz Rodrigo Mussi na primeira declaração após acidente

Pela primeira vez após o acidente de carro que sofreu, o ex-BBB Rodrigo Mussi se pronunciou por meio de uma carta publicada em seu Instagram neste domingo, 16.

Pela primeira vez após o acidente de carro que sofreu, o ex-BBB Rodrigo Mussi se pronunciou por meio de uma carta publicada em seu Instagram neste domingo, 16. No texto, escrito à mão, Mussi destaca as palavras milagre, gratidão e recomeço. Ele estava internado desde o dia 31 de março. Quase um mês depois, no dia 28 de abril, recebeu alta hospitalar.

“Vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa”, foi com essa declaração que o ex-BBB começou a carta. Na sequência, afirmou estar grato a Deus por ter “uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias”. Mussi prosseguiu em tom de comemoração: a partir deste ano, ele declarou que vai celebrar dois aniversários. “Em breve estou de volta”, finalizou.

A manifestação de Rodrigo emocionou seguidores, amigos e ex-brothers . “A imagem mais linda que eu vi hoje”, comentou a ex-BBB Eslo Marques, que participou da última edição do reality show. “Eu não tô conseguindo conter o tanto que eu tô feliz. Ele é um amigo tão importante pra mim”, disse a também ex-BBB Viih Tube nos stories em seu perfil no Instagram. A influenciadora criou um vínculo de amizade forte com Mussi após a saída dele do programa.

O acidente grave de carro ocorreu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, próximo da Ponte Eusébio Matoso. Ele sofreu traumatismo craniano, e somente no dia 20 de abril teve alta da UTI para iniciar a reabilitação intensiva.

Estadão Conteúdo