Ellefante faz live intimista dia 18/03, às 20h

Banda brasiliense se apresenta no YouTube em clima lo-fi

Um dos nomes em ascensão da nova música alternativa brasiliense, a Ellefante fará um show no próximo dia 18/03 (quinta-feira), às 20h, no seu canal do YouTube. O show contará com uma estética lo-fi e contribuição voluntária do público. O clima da apresentação veio de um EP experimental realizado pela banda em 2020 e que gerou um conexão imediata com os fãs. O projeto foi viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do governo do Distrito Federal.

Trio formado pelo vocalista e guitarrista Fernando Vaz, pelo baixista Adriano Pasqua e pelo baterista João Dito, Ellefante está em atividade desde 2016. Após o lançamento dos dois primeiros singles dentro do projeto audiovisual Mezanino Sessions, ainda no seu ano de debut, o grupo foi convidado a fazer a sua primeira tour internacional na Alemanha, em 2017.

Algumas das conquistas daquele ano foram o show no famoso Lott Festival, na cidade de Raversbeuren pra mais de 30 mil pessoas, e uma apresentação no Confluentes Festival, na cidade de Koblenz, para mais de 9 mil pessoas. A banda foi a única representante da América Latina nos dois eventos alemães.

Em 2018, Ellefante lançou seu disco de estreia “Mansidão”, que já atingiu mais de 120 mil audições somente no Spotify. No mesmo ano, se apresentou no Porão do Rock, além de embarcar para sua segunda turnê europeia, desta vez em Portugal. Em dezembro, participaram da programação da SIM SP.

Ao longo de 2019 participou do Sofar Sounds SP, e a turnê do álbum passou por Goiânia, Anápolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Festival Timbre, pelos Festivais CoMA e Ocupa, na sua cidade natal e pelo Indie Week Festival, no Canadá. Recentemente eles lançaram “Me Deixa”, em parceria com a cantora canadense Julie Neff e o clipe e single “Ibirapuera”, além do EP “ELLO-FI”, cuja sonoridade guia a apresentação. Para 2021, a banda prepara um novo álbum de estúdio para o segundo semestre.

A live será uma experiência melódica e sentimental que poderá ser vista em http://www.youtube.com/ellefanteoficial e quem desejar poderá enviar seu “couvert” via QRCode. A verba arrecadada será destinada à produções futuras da banda.

Serviço:

Ellefante – Lo-fi

Data: 18/03/2021 (quinta-feira)

Horário: 20h

Onde: http://www.youtube.com/ellefanteoficial

Gratuito, com colaboração voluntária