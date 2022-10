Elizabeth Olsen admite ter vergonha de gravar filmes do MCU

O maior desafio, segundo Elizabeth, é ter de imaginar e representar cenas de luta sobrenatural dentro de sets de chroma key

A atriz Elizabeth Olsen, 33, admitiu que gravar os filmes do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) nem sempre é uma missão das mais alegres. Ela contou à revista Variety que já sentiu dificuldade e até constrangimento na hora de rodar sequências de longas como “Vingadores: Guerra Infinita” (2018).

O maior desafio, segundo Elizabeth, é ter de imaginar e representar cenas de luta sobrenatural dentro de sets de chroma key, as quais somente depois de filmadas ganharão o devido contexto por meio de efeitos especiais.

“É muito embaraçoso filmar esse tipo de coisa. Você tem uma mão que está paralisando algo com energia [dentro do contexto da cena] e outra que está extraindo uma coisa falsa de um rosto pontilhado. É doloroso e emocional”, desabafou a intérprete da Feiticeira Escarlate. “Esses filmes são muito bobos, mas você tem que atuar muito para que funcionem.”

Elizabeth expôs também que, no MCU, não costuma ter acesso à totalidade do roteiro que vai representar. “Nesses filmes, eu não sei bem o que está acontecendo. Eu só pego as minhas páginas, então entendo a parte da história que estou representando, e ouço uma história contada pelos irmãos Russo [diretores] sobre o que está acontecendo no resto do filme.”