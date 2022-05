Eliezer diz que produziu ‘nude bom’ em caso de vazamento do ‘nude ruim’ no BBB

Segundo Eli, por saber que haveria a possibilidade de a imagem ir parar na internet, ele fez questão de produzir uma nova foto antes do confinamento

O ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Eliezer foi o convidado do podcast Podpah desta sexta-feira (13) e se pronunciou pela primeira vez a respeito do nude vazado enquanto ele estava no reality.

Segundo Eli, por saber que haveria a possibilidade de a imagem ir parar na internet, ele fez questão de produzir uma nova foto antes do confinamento.

“Eu produzi e falei: ‘olha, existe a possibilidade de vazar, fica com vocês [equipe] aqui porque se vazar um negócio ruim a gente nunca mais vai poder entrar em um reality. Se vazar o negócio, vaza um bom para eu não passar vergonha”, contou.

Depois que a imagem viralizou, a equipe de administradores disse apenas que medidas estavam sendo tomadas, mas o “nude bom”, como ele chamou, não chegou a ser veiculado.

No podcast, Eliezer também rebateu quem o chamava de “abusador psicológico” pela relação que ele tinha dentro da casa com Vyni. Ao sair da competição, o ex-brother diz ter se assustado com o que falavam dele e do amigo.

“Nunca que eu imaginei que iria ter uma repercussão tão negativa assim. Fizeram vários vídeos falando que eu estava abusando psicologicamente dele, que ele estava correndo atrás de mim. Que eu sabia que ele estava apaixonado por mim e mesmo assim eu ficava incentivando aquela relação. A nossa amizade foi genuína”, desabafou.