Eliana vence Faro pelo 5º ano seguido e consegue sequência histórica na audiência

Pelo quinto ano seguido, a loira venceu Rodrigo Faro, seu principal concorrente, com programa exibido pela rival Record

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

Eliana conseguiu um feito histórico no SBT em 2023. Pelo quinto ano seguido, a loira venceu Rodrigo Faro, seu principal concorrente, com programa exibido pela rival Record. Mais do que isso: emplacou uma sequência de triunfos inéditos.

Segundo dados da Grande São Paulo obtidos pelo site F5, Eliana marcou média de 6,0 pontos de audiência na capital paulista. Já Rodrigo Faro obteve seu pior desempenho desde que estreou nos domingos da Record, com 4,8 pontos. Cada ponto equivale a 207 mil indivíduos.

Nos 52 confrontos entre os dois nas tardes de domingos, Eliana conseguiu incríveis 46 vitórias. Rodrigo Faro venceu em apenas seis oportunidades. Quatro delas foram nos últimos dois meses do ano, quando Faro é impulsionado pelo reality A Fazenda.

Eliana jamais conseguiu tantas vitórias contra a Record em um mesmo ano. Desde 2020, a loira é vice-líder nas tardes de domingo, e só fica atrás da Globo em seu horário, das 15h30 às 19h15.

Mesmo com o resultado, Eliana ainda tem potencial para melhor. Em 2022, sua média foi de 6,3 pontos. Ou seja, seus números tiveram uma pequena queda de 0,3 ponto em 2023.

O resultado, porém, pressiona Rodrigo Faro. O apresentador tem contrato com a Record apenas até o fim de 2024, e tem sido cobrado nos bastidores por melhores números. O também ator não vence Eliana na média anual desde 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, Eliana está em alta. Seu contrato com o SBT vai até 2025, mas seu nome tem sido cada vez mais ligado à Globo, especialmente depois de uma participação no Criança Esperança, em 2023. Eliana nega qualquer convite ou sondagem.