‘Eles me fizeram sentir como se eu não fosse nada’, diz Britney Spears

“Eles fizeram eu me sentir como se não fosse nada e eu aceitava”, disse Britney Spears ao falar dos 13 anos em que esteve sob tutela de seu pai em uma mensagem de áudio divulgada no domingo (28).

Um juiz de Los Angeles anulou em novembro de 2021 a tutela estabelecida em 2008, que estava principalmente a cargo de seu pai Jamie Spears.

Britney Spears, de 40 anos, já havia mencionado o assunto brevemente após o fim da tutela, que classificou como “abusiva” e que a impediu, entre outras coisas, de cumprir com seu desejo de ter mais filhos, porque foi impedida de retirar seu DIU (Dispositivo Intrauterino).

A mensagem de áudio foi originalmente publicada no Twitter por Spears sem comentários, mas o link foi apagado. Apesar disso, os 22 minutos do áudio continuam disponíveis na internet.

“Esta manhã, quando acordei, percebi que há muitas coisas que passam pela minha cabeça que não compartilhei com ninguém”, diz Spears emocionada na gravação.

Ela então detalha a tutela, ecoando o que testemunhou em um tribunal da Califórnia em uma audiência explosiva no ano passado.

A cantora descreve ter sido forçada a trabalhar e fazer turnês e proibida de ver seus amigos ou dirigir seu próprio carro. Spears afirma que seu telefone foi grampeado e se sentia insegura para pedir ajuda.

“Eles me fizeram sentir como se eu não fosse nada, e eu aceitava”, disse Spears, descrevendo como tinham vergonha de seu peso. “Era desmoralizante”, acrescenta. “Enquanto tudo isso acontecia, minha mãe foi testemunha disso, meu irmão, meus amigos… todos aceitaram”.

Spears alcançou a fama na adolescência com sucessos como “Baby One More Time”, tornando-se uma das maiores estrelas pop do mundo. Em 2007 sofreu um colapso nervoso que teve muita repercussão, após o qual a Justiça decidiu colocá-la sob a tutela de seu pai.

Desde que recuperou sua liberdade, Spears se casou com seu namorado Sam Asghari.

Na última sexta-feira, a estrela lançou sua primeira música em seis anos, um dueto com Elton John chamado “Hold Me Closer”, uma versão da balada de John “Tiny Dancer”.

© Agence France-Presse