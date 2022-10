Elenco de ‘The Crown’ grava cenas da morte de Lady Di em Paris

A morte da princesa e sua repercussão será exibida na sexta temporada da série. A quinta temporada será lançada no dia 9 de novembro e focará no casamento conturbado de Diana e Charles

A equipe da série “The Crown” (Netflix) gravou nesta quinta-feira (27) as cenas da morte da princesa Diana em Paris, na França.

As filmagens foram feitas nas redondezas da Ponte de l’Alma, mesmo local em que Lady Di sofreu o trágico acidente que causou sua morte em 1997.Fotos dos bastidores mostram o carro que levava Diana, interpretada nessa temporada pela atriz Elizabeth Debicki, sendo perseguido por paparazzi nas ruas da capital francesa.

A morte da princesa e sua repercussão será exibida na sexta temporada da série. A quinta temporada será lançada no dia 9 de novembro e focará no casamento conturbado de Diana e Charles sob o olhar atento da rainha Elizabeth 2ª.Como a morte de Lady Di será retratada na série?

Em nota para o jornal britânico “The Sun”, a Netflix afirmou que “o exato momento da batida não será mostrado” em “The Crown”.

Segundo uma fonte do site Deadline, serão exibidos os acontecimentos anteriores à morte de Lady Di e a repercussão.

“[A série mostrará] o carro deixando o hotel Ritz depois da meia-noite com a perseguição dos paparazzi e depois as consequências, com o embaixador britânico na França entrando em ação com o Ministério das Relações Exteriores e as consequências constitucionais”, disse a fonte.

Ainda de acordo com o site, a série mostrará príncipe Charles (Dominic West) chegando a Paris para retirar o corpo de Diana, enquanto Mohamand Al-Fayed (Salim Daw) enfrentará um “racismo casual” das autoridades francesas ao receber o caixão de seu filho, Dodi.