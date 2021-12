Ed Sheeran revela que próxima turnê mundial será sua última

O cantor britânico Ed Sheeran, 30, revelou ao podcast Teach Me a Lesson, da BBC, na última quarta-feira (22) que a turnê mundial “The Mathematics Tour”, em 2022, será sua última.

A decisão do autor de “Shape of You” veio da vontade de passar mais tempo com a esposa Cherry Seaborn, com quem é casado há dois anos, e a filha Lyra, que nasceu em agosto de 2020.



“Eu odiaria prejudicar o relacionamento com meus filhos porque eu escolhi o trabalho ao invés deles”, afirmou no programa. “Eu acho que é preciso encontrar um equilíbrio e eu realmente acho que, no final dessa próxima turnê, não vou conseguir me ver indo novamente em uma dessas.”



O cantor diz que ficaria longe, no máximo, “seis semanas no verão ou seis semanas no inverno” para garantir que ele não está perdendo oportunidade de passar tempo com sua família. “Eu acho que a vida é sobre passar coisas para a próxima geração e eu quero passar o maior tempo possível com meus filhos.”



A turnê terá início em 23 de abril, no estádio Croke Park, em Dublin.