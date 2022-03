Ed Motta afirma que pessoal do rock é de ‘direita, misógino e burro’

O cantor já havia feito polêmica ao detonar Raul Seixas, e voltou aos assuntos na web após dar sua opinião sobre o “pessoal do rock”

Parece que Ed Motta adora se envolver em polêmicas. Alguns dias atrás, o cantor virou um dos assuntos mais comentados nas mídias após criticar Raul Seixas, que morreu em agosto de 1989. Ed Motta voltou aos holofotes, agora por detonar o “pessoal do rock”. Um trecho de uma live viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (3), e fez com que nomes do gênero se pronunciassem sobre os comentários de Motta.

“O pessoal de Rock é de direita, misógino, burro e tocador de pentatônica. Put* que par**! Um bando de idiota, tá? Por**”, diz Ed Motta no vídeo.

Felipe Andreoli, baixista do grupo Angra, compartilhou o vídeo em seu perfil e pediu a opinião dos seguidores sobre o posicionamento do cantor, além de debochar do compositor de Colombina com a hashtag “se beber, não poste”.

PJ, baixista do Jota Quest, comentou a publicação de Andreoli e falou sobre a diversidade do rock. “O Rock está em todos os lugares e é de longe o estilo musical mais inclusivo de todos, sempre foi aberto a todos na sua essência”, inicia o músico.

“Vamos entender mais o rock na sua origem? Porque se não fosse ele, o mundo estaria muito, mas muito pior! Não vou falar nem da inclusão social, racial e religiosa que o rock sempre promoveu. Enfim, não é em todos os estilos de música que você encontra tanta diversidade assim”, completou.