É uma menina!! Tays e Biel anunciaram o sexo do bebê

Através de uma live no Instagram, o casal comunicou aos fãs e amigos que estão esperando uma menina, Pietra.

Na noite do último domingo (30), Tays Reis, de 27 anos e Biel, de 25 anos, transmitiram em suas redes sociais o sexo do primeiro filho do casal: É menina! Como eles anunciaram, se chamará Pietra.

O casal já havia afirmado que se o bebê fosse um menino, ele se chamaria Pietro e se fosse uma menina se chamaria Pietra.

A transmissão foi feita em suas redes sociais junto com uma contagem regressiva em um telão. Após a revelação, eles comemoraram com um abraço. Já contando com o nascimento, Tays e Biel regravaram a música que fizeram em homenagem à primeira filha, ‘Aos Olhos do Pai’.

Nos comentários da live, muitos seguidores deixaram mensagens carinhosas para o casal. “Que Pietra venha com muita saúde. Amor já tem de sobra”, “Emocionante”, “Uma princesa”, “Feliz demais por vocês” e “Muita saúde”, estavam no post do Instagram.

Sobre o casal

Os dois se conheceram no reality show ‘A Fazenda’ na edição de 2020. Eles anunciaram o término do namoro em maio de 2021, mas em menos de um mês reataram o relacionamento.

Há um pouco mais de um mês, no dia 21 de dezembro, o casal anunciou a chegada do bebê e contaram a novidade em seu Instagram. Eles anunciaram com um texto e vídeo onde mostra o resultado do teste de farmácia e exame de ultrassom.

“Biel, nosso neném tá chegando mozão, e coloquei de fundo a música que fez para mim, sei que não era pra sair assim, mas não há momento mais especial que esse! Daqui pra frente ao amor e, que foi lançado em nossas vidas! Vem baby! Papai, mamãe e sua família te espera pra te amar muito.”

Junto com o anúncio da gravidez, a cantora se declarou para Biel: “Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desce a bênção! Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem.”