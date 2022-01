É treta! Jojo Todynho apareceu indignada em seu Instagram para responder Mc Gui

Em entrevista a um Podcast, Mc Gui afirmou que Jojo a perseguia e a cantora não gostou muito da fala dele.

A briga entre Jojo Todynho e Mc Gui é antiga. Durante a participação do cantor no reality “A Fazenda”, Jojo chegou a fazer ‘stories’ criticando Gui, que foi defendido pelo pai na época do confinamento.

Após meses sem tocar no assunto, Mc Gui participou de uma dinâmica no “011 Podcast” onde deveria dar ‘like’ ou ‘deslike’. Ao citarem o nome de Jojo, ele justificou que há mais de dois anos acontece essa briga.

“Ela me persegue né. Todo mundo na Internet sabe que a gente não se entende há mais de dois anos. Eu tento respeitar o máximo possível, mas precisa ser recíproco, né? Eu nunca rebati as falas que ela faz sobre mim”, afirmou o Mc.

Quando descobriu que foi citada no Podcast, Jojo apareceu em suas redes sociais fazendo um leve desabafo: “Meu feriado nem começou e já tem perturbação. Eu estou quietinha, e o ‘Disney’ [Mc Gui] ta pertubando. Ele está me cutucando, e se eu começar, não quero assunto”.