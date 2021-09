Duran Duran celebra quatro décadas de música com single

Após 40 anos de estrada e música, o Duran Duran celebra a amizade em forma de seu novo single. “ANNIVERSARY” é uma festa em prol das coisas boas da vida e estará no novo álbum da lendária banda

Após 40 anos de estrada e música, o Duran Duran celebra a amizade em forma de seu novo single. “ANNIVERSARY” é uma festa em prol das coisas boas da vida e estará no novo álbum da lendária banda. Este é um lançamento BMG disponível em todas as plataformas de música digital.

Ouça “ANNIVERSARY”: https://DuranDuran.lnk.to/AnniversaryPR

Faça pré-save e compra do álbum “FUTURE PAST”: https://duranduran.lnk.to/FuturePastPR

“Essa é uma música especial para nós. Obviamente, estávamos cientes do nosso 40º aniversário de fazer música juntos, mas queríamos que o significado da música fosse inclusivo para todas as comemorações. Depois de tocar e trabalhar juntos por tanto tempo, apreciamos muito o que ‘estar juntos’ e ‘ficar juntos’ podem realmente significar, não é algo que considerávamos que valeria uma música 4 décadas atrás, mas que faz sentido hoje! Também foi divertido construir uma faixa com referências a sucessos anteriores do Duran, como pequenos easter eggs para os fãs”, conta o baixista John Taylor.

Um olhar pro futuro está presente em cada passo deste novo álbum do Duran Duran, que será lançado no dia 22 de outubro com o preciso nome de “FUTURE PAST”. O trabalho traz colaborações que ampliam o universo do Duran Duran. O lendário Giorgio Moroder e o conceituado Erol Alkan assinam produção de faixas e CHAI, Graham Coxon (Blur), Mark Ronson, Tove Lo, Ivorian Doll e Mike Garson aparecem como participações especiais.

Assista ao clipe de “INVISIBLE”: https://duranduran.lnk.to/InvisibleVideoPR

Assista “MORE JOY” (feat CHAI):

“Quando entramos em estúdio pela primeira vez, no final de 2018, eu estava tentando convencer os caras que tudo o que precisávamos fazer era escrever duas ou três faixas para um EP. Quatro dias depois, tínhamos a base de 25 canções muito fortes, que precisamos desenvolver com calma. Então aqui nós estamos, em 2021, com nosso 15º álbum de estúdio querendo se libertar”, reflete o vocalista Simon Le Bon.

“ANNIVERSARY“, junto dos singles “MORE JOY” e “INVISIBLE”, está disponível em todas as plataformas de música. “FUTURE PAST” já se encontra em pré-venda.

