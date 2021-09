Dulce María e Kevin O Chris anunciam parceria

O anunciou do lançamento veio acompanhado da capa do single, que mostra o cristo redentor e a cidade maravilhosa ao fundo.

Dulce María e Kevin O Chris movimentaram o twitter na manhã desta quinta-feira (02). Os artistas trocaram mensagens na rede social e confirmaram uma parceria musical com o single “Ela Tá Movimentando”, nova versão do mega hit “Tipo Gin”. A colaboração musical inusitada entre os dois gigantes da música que dominam o mercado latino, chega as plataformas digitais já nesta sexta-feira (03) e promete surpreender o público com o nosso funk brasileiro cantado em espanhol e português.

Tudo começou na última quarta-feira (02), quando Dulce María chamou a atenção dos fãs ao criar uma playlist de funk em seu perfil do Spotify. A artista, que vem do recente lançamento de sucesso, “Amigos Con Derechos”, coleciona uma legião de fãs brasileiros e, desde que pisou pela primeira vez no nosso país, já mostrou proximidade e admiração pela cultura daqui. Em uma playlist enaltecendo o gênero musical oriundo das favelas, ela selecionou hits de diferentes épocas e arrasou misturando Anitta, Valesca, MC Marcinho, DJ Malboro e DJ Méury.