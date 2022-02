Dudu Nobre relembra sambas nascidos nos ônibus e trens

Questionado sobre a relação entre o samba e o subúrbio carioca, Dudu Nobre relembrou o começo de sua carreira e contou sobre as melodias nascidas nos ônibus e vagões de trem

Dudu Nobre, 48, é um dos convidados do programa A Roda: Samba, exibido no Rio de Janeiro no sábado de carnaval (26), após o Jornal Hoje. O cantor é autor oficial de 24 sambas-enredos de escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro, escritos em parceria com diferentes músicos. Entre as escolas de samba que o já o convidaram, estão a Camisa 12, a Vila Maria, e o Unidos Tijuca.



Questionado sobre a relação entre o samba e o subúrbio carioca, Dudu Nobre relembrou o começo de sua carreira e contou sobre as melodias nascidas nos ônibus e vagões de trem.



“Voltando do Cacique de Ramos, nos ônibus 623 e 625, a gente ficava fazendo um samba. Quando o trocador gostava, ele falava assim: ‘olha, vou deixar você pular a roleta ou passar por baixo'”, conta o cantor, se divertindo durante as gravações, que aconteceram na Lapa.



Após ir ao ar, a produção, apresentada pelo jornalista Chico Regueira, ficará disponível no Globoplay para todo o Brasil, aberto a não-assinantes.



A Roda: Samba estreou no Rio na semana passada, em homenagem ao ritmo brasileiro e a grandes nomes da folia. O programa, dividido em dois episódios, reúne personagens que representam o Rio de Janeiro para uma conversa entremeada por sambas clássicos.



Em sua estreia no Rio, no último sábado (18), atração foi líder no horário com +133% de audiência de vantagem sobre a 2ª colocada, ou seja, mais que o dobro do alcançado pela Record.



O programa marcou 14 pontos de audiência e 32% de participação, elevando a audiência da faixa no comparativo com os 4 sábados anteriores em 1 ponto, que também refletiu no share.