Drauzio Varella diz que se maconha matasse não teria ninguém vivo no PodPah

O médico argumentou que as pessoas falam para as crianças que a droga mata, mas isso é mentira. “Já viram alguém fumar um baseado e cair morto?”

O médico Drauzio Varella arrancou gargalhadas de todos no estúdio do podcast PodPah ao falar de maconha, na quarta-feira (13). Ele explicava que a maconha não pode ser considerada porta de entrada para drogas mais pesadas, mas o momento engraçado da entrevista foi quando ele fez uma brincadeira com todos no estúdio.

O médico argumentou que as pessoas falam para as crianças que a droga mata, mas isso é mentira. “Já viram alguém fumar um baseado e cair morto?”, pergunta o médico. Em seguida, Varella brinca: “Não existe isso, aliás, se por fumar um você pudesse morrer, acho que aqui não teria ninguém vivo”, afirmou o médico, levando todos no estúdio a caírem na gargalhada.

Igão brincou que não dava para confiar em Varella, enquanto Mítico não conseguia parar de rir. “Não dá para confiar, você coloca o cara na sua mesa e ele te trai”, diz Igão. Mítico rindo entrega todos: “A nossa equipe inteira”. Igão responde: “Concordo, isso é verdade, não existiria o PodPah”.

Varella continuou e se incluiu no grupo. “Não estaria aqui, também, eu”, disse o médico rindo. Mítico falou: “Essa conversa não iria existir.” Drauzio concluiu falando: “Acho melhor não entrar em detalhes.”

Em seguida, ele voltou a falar sobre as drogas, vício e efeitos no corpo.