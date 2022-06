Drake vende mansão ‘Plaboy’ na Califórnia por R$ 63 milhões

A mansão “Yolo Estate” é de longe a mais impressionante das três casas vendidas pelo rapper e foi criada para superar a mansão da Playboy

O rapper Drake, 35, vendeu sua mansão, conhecida como “Yolo Estate”, em Hidden Hills, na Califórnia por US$ 12 milhões (cerca de R$ 63 milhões), segundo o Los Angeles Times. Antes da mansão, ele vendeu duas propriedades para o jogador Matthew Stafford, dos Los Angels Ram.

O rapper conseguiu fechar negócio no dia 24 de junho depois de três meses e acabou vendendo o imóvel abaixo do preço original, que era de US$ 14,8 milhões (cerca de R$ 77 milhões). A casa em estilo Tudor foi comprada pelo artista há uma década por US$ 7,7 milhões (cerca de R$ 40 milhões).

A mansão “Yolo Estate” é de longe a mais impressionante das três casas vendidas pelo rapper e foi criada para superar a mansão da Playboy, de Hugh Hefner. Para isso, Drake transformou o imóvel em um complexo de festas completo com touro mecânico, quadra de vôlei de areia e piscina personalizada com toboágua e gruta secreta completa com TVs e um bar.

A casa tem muito a oferecer também. O local é decorado com lustres personalizados, lareiras de pedra e comodidades como bar, adega, sala de degustação, estúdio de gravação e cinema.

No total, são sete quartos e nove banheiros, incluindo uma suíte principal escondida atrás de uma estante. Os terrenos do imóvel possuem quadra de tênis, pátio de entretenimento, deck e instalações equestres.