Drake perde mais de R$ 1 milhão ao apostar em lutador de UFC e ele ser detonado

O rapper resolveu apostar em Jorge Masvidal, que enfrentaria Colby Covington em um dos principais combates do último sábado (5)

Imagina você perder mais de R$ 1 milhão literalmente da noite para o dia. Foi isso o que aconteceu com o rapper canadense Drake, 35, que resolveu entrar em um site e apostar US$ 275 mil, o equivalente a R$ 1,3 milhão em um lutador. Porém, ao final da luta, o competidor perdeu, e toda a grana do músico foi embora.

Segundo o TMZ, Drake colocou a fortuna ao ter a certeza de que o lutador Jorge Masvidal levaria a melhor no duelo contra Colby Covington no principal combate do UFC na noite de sábado (5).

O rapper publicou um vídeo no Instagram assistindo à luta e outro no Twitter para indicar o momento da aposta. Segundo o site, caso o lutador que ele escolheu vencesse, Drake embolsaria mais de R$ 5 milhões.

Porém, quem levou a melhor foi Colby que ainda deu uma bronca no cantor. “Vamos falar sobre todo o dinheiro que Drake perdeu esta noite. Ele precisa voltar a vender esses álbuns de merda para recuperar o dinheiro. Drake, você é péssimo em apostas esportivas. Volte para seus álbuns e raps”, disparou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Mas dinheiro nunca parece ter sido um problema para Drake. Em 2019, o rapper canadense gastou o equivalente a R$ 1,5 milhão em uma capinha de celular. O acessório era recheado com 80 quilates de diamantes. As informações são da revista Complex.

Os diamantes eram brancos e azuis e a capa tinha uma estrutura em ouro branco de 18 quilates. O apetrecho levava ainda a figura de uma coruja, que é o logo de sua marca.

De acordo com a publicação, o dono da marca que produziu o acessório contou que assim que um novo modelo do smartphone saiu no mercado, Drake foi logo comprar e encomendar as joias para colocar ainda mais valor no celular.

Em novembro de 2021, apenas um dia depois da tragédia que matou nove pessoas pisoteadas em um festival de música em Houston, Texas (EUA), o rapper Drake, que esteve no evento como convidado, fez uma noite de festividades com sua equipe em um clube de strip e teria gastado em torno de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões).

A informação é do jornal New York Post, que cita postagens em redes sociais já deletadas. Segundo a publicação, pilhas de dinheiros apareciam espalhadas pelo chão, enquanto mulheres pegavam as notas e agradeciam ao rapper. O clube, chamado Area 29, chegou a agradecer a presença de Drake em seu perfil.