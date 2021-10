Drag Queens sucesso de “Ru Paul´s Drag Race” travam batalhas de lip sync em São Paulo

Com um ringue no palco e muitos efeitos especiais, elas irão lutar pelo seu legado e entregar aquilo que possuem de melhor

Pela primeira vez juntas, as maiores LIP SYNC ASSASSINS “in Drag Race HERstory” vem ao Brasil para um espetáculo imperdível! A batalha drag do século, que terá apenas uma única noite em São Paulo, acontece no dia 26 de novembro, sexta-feira, na Audio. Os ingressos já estão disponíveis em WWW.LIPSYNCASSASSINS.COM.

Lendas do reality show americano RuPaul’s Drag Race, Laganja Estranja, Silky Nutmeg Ganache, Alexis Mateo e Mayhem Miller irão reproduzir, ao vivo para o público brasileiro, algumas de suas maiores e mais icônicas performances no programa, que é um verdadeiro fenômeno cultural mundial, e tudo isso no maior estilo “dublando pelas suas vidas”, assim como exige a Mama Ru no final de cada episódio.

Com um ringue no palco e muitos efeitos especiais, elas irão lutar pelo seu legado e entregar aquilo que possuem de melhor: charisma, uniqueness, nerve, talent & MUITA DANÇA! Vai ser surra de splits com a Laganja, muitos reveals da Silky, o BAM! e sangue latino da Alexis Mateo junto com os carões engraçados e vogue da Mayhem. Uma noite que ficará na memória dos fãs de drag e do programa! A turnê passa também por Buenos Aires, na Argentina, no dia 27 de novembro, sábado, no Estadio Ferro.

Giving the gays everything they want, além do espetáculo, o evento, ao longo de suas 8 horas de fervo, terá o melhor da música pop, comandada pelos melhores DJ’s da cidade.

MUITO IMPORTANTE: O “CATEGORY IS: LIP SYNC ASSASSINS LIVE” É APENAS PARA PESSOAS 100% VACINADAS CONTRA A COVID-19. É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE (FÍSICO OU DIGITAL) DE IMUNIZAÇÃO COMPLETA (2 DOSES OU DOSE ÚNICA) NO MOMENTO DE ACESSO AO EVENTO.

SERVIÇO:

CATEGORY IS: LIP SYNC ASSASSINS LIVE

Data: 26/Novembro/2021 (Sexta-Feira)

Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda)

Horário de Abertura: 22h00

Ingressos: https://bit.ly/LipSyncAssassinsSP

Valores:

⦁ Meet&Greet + Mezanino “Glamazon”: R$420,00 (VALOR ÚNICO)

⦁ Mezanino “Glamazon”: R$180,00 (Meia-Entrada/Promocional); R$360,00 (Inteira)

⦁ Pista “Shantay, You Stay”: R$120,00 (Meia-Entrada/Promocional); R$240,00 (Inteira)

Classificação: 18 anos (não é permitida a entrada de menores de idade)

Mais informações: WWW.LIPSYNCASSASSINS.COM

Acesso para deficientes: Sim

Local para alimentação: Sim