DR, estratégias para 9ª roça e repercussão de treta marcam o dia em A Fazenda 15

Os 14 peões confinados na sede ainda repercutiram a treta entre Lucas Souza e Cezar Black que aconteceu na segunda-feira (20)

Folhapress

São Paulo – SP

contecerá no programa ao vivo desta terça-feira (21), a berlinda foi um dos principais assuntos tratados pelos peões.

Além disso, os 14 peões confinados na sede ainda repercutiram a treta entre Lucas Souza e Cezar Black que aconteceu na segunda-feira (20) e o ex de Jojo Todynho teve uma DR com Jaquelline.

CRIAS DEFINEM ESTRATÉGIAS E ALVOS PARA NONA ROÇA

O grupo dos Crias se reuniu na academia na tarde desta terça-feira (21), para definir como agir durante a formação da nona roça.

Tonzão: “Se o Paiol for no Lucas e o Black já estiver lá [por indicação da Fazendeira], a gente precisa ir no Shay”.

Lily: “Se o Black já estiver lá, deixa”.

Tonzão: “A gente vai no Shay”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lily: “Se o Lucas for pela casa, ele puxa o Radamés. Se ela [Jaque] perder o poder, a gente vota no Black”.

Eles comentam que, atualmente, o jogo de Jaquelline bate com o deles, pois todos estão mirando no Paiol.

“A gente tem cinco adversários do outro lado. E o jogo dela… Ela vai fazer o nosso jogo. De colocar nossos adversários direto”, acrescenta Tonzão.

Antes, Lily havia externado seu desejo de mirar em Lucas caso os Poderes do Lampião tivessem alguma indicação, mas Tonzão que eles precisam tentar colocar dois jogadores do Paiol na roça nessa semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JAQUE COGITA QUAL PUNIÇÃO IRÁ RECEBER

Em conversa com Lucas e André na casa da árvore, a Fazendeira Jaquelline cogitou qual será a punição aplicada por ela ter quebrado móveis da sede na treta entre Lucas e Black.

A punição será anunciada durante a formação da nona roça da temporada.

André: “E a votação de hoje?”.

Lucas: “Acho que vai mudar tudo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jaque: “Acho que vai ser roça dupla [4 roceiros e duas eliminações] e eu vou no banquinho por ter quebrado os móveis. Vai tirar minha imunidade. Talvez não tire o fazendeiro [indicação], mas tire imunidade”.

André: “Tem que esperar com calma, paciência”.

LUCAS DIZ QUE NÃO PEDIRÁ DESCULPAS A BLACK

Na casa da árvore da sede, Lucas pontuou que não pedirá desculpas a Cezar Black pela treta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lucas: “Era o que eu mais queria ter feito [o cuspe].”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

André: “E talvez esse movimento possa fazer te ajude, porque errar é humano. Você pode estar coberto de razão mas a gente erra.”

Lucas: “Pra mim não foi um erro, foi uma reação. Eu não consigo ver como um erro. Não se cospe nas pessoas, em reality show nunca gostei de gente se cuspindo, mas foi a reação que tive, adequada, se fosse pra ser do mesmo nível que ele, tinha dado uma porrada nele! O que ele disse foi muito baixo.”

Jaque: “Ele falou aquilo porque queria que você agredisse e você saísse pela porta do closet.”

Lucas: “Eu cuspiria de novo. Em dois meses que tô aqui, só agora senti no coração em pedir desculpas pro Tonzão. Porque agora ele teve uma atitude comigo que senti verdade. Ele foi lá na despensa, me acalmou e tudo.”

Márcia: “Tonzão pode ter todos os defeitos, mas o coração dele não é ruim. Não é igual do Black.”

NADJA DISCORDA DE ESTRATÉGIA PARA 9ª ROÇA

Enquanto descascavas batatas na sala da sede, Kally contou a Nadja Pessoa como o Paiol pretende agir na 9ª roça.

Nadja: “O Radamés me falou, que quando tinha uma roda de gente falando de mim, ela [Jaque] falava ‘não fala dela não, pra não dar ibope pra ela’. Meu nome é ranço! É muito ruim isso, Deus me livre! Vou fazer o mesmo, não dar ibope não.”

Kally: “Já falou pra mim também. […] A gente tá desesperado. Porque acho que vai mexer muito no jogo esse negócio da Jaque. Se ela não tiver imunidade, a gente vai nela.”

Nadja: “De novo gente? Esse é um jogo muito errado de vocês.”

Kally: “Se for nos meninos lá, eles puxam alguém do Paiol. Daí vai três do Paiol? Tem que ter estratégia. E logo três?”

Nadja: “Mas se botar a Jaque vai puxar também.”

Kally: “Acho que não.”

Nadja: “Vai puxar sim. Vai dar no mesmo. Acho errado botar a pessoa que acabou de voltar, de novo. Acho muito errado. Acho erradíssimo!”.

JAQUE DESABAFA COM RADAMÉS SOBRE BLACK E FAZ PEDIDO A PEÃO

Após chorar na área externa, Jaquelline desabafou com Radamés sobre Black e disse estar cheia das indiretas do ex-BBB.

“Não tô tendo mais paciência. Isso daí é a pior coisa por dinheiro. Não ter mais argumentos e quer jogar coisa baixa. Aquilo ali que ele tá fazendo é muito desumano. Ele não é Deus pra julgar ninguém, ele não tá na pele do outro. Ele tá me magoando, profundamente”, disparou a peoa.

Jaque pontuou que fica mal até mesmo em uma questão de saúde. “Já deu o que tinha que dar ontem. Eu me estressei, saí de mim.”

“Pra falar a verdade, eu não concordo com ambos os lados”, falou Radamés.

Jaque pediu que o peão conversasse com o amigo. “Tô com minha saúde por um fio. Pede por favor pra ele ficar parar de mandando indireta, porque eu tô me sentindo muito mal”.

Radamés: “Eu vou conversar com ele sobre isso”.

Jaque: “Eu só me intrometi ontem porque ele veio falar que o Lucas estava me usando. Ele não sabe das minhas conversas com o Lucas”.

DR DE CASAL

Após a conversa com Radamés, Jaque teve uma DR com Lucas Souza na área externa.

Jaque: “Eu não quero ser tirada de besta lá fora. Nem por ninguém aqui dentro”.

Lucas: “Voce não está sendo tirada de besta. Público sabe que eu gosto muito de você”.

Jaque: “E eu também. Tudo que eu vivi tá sendo de verdade. Todas as surpresas que fiz pra você foi pra gente sair um pouco do jogo. Mostrar um lado meu lá de fora aqui dentro. Mas não sei mais se quero viver isso. Tô ficando mal das pessoas ficarem fazendo isso com você e tô levando isso pra mim”.

Lucas: “Esse não é o momento de pensar em mim. É em você. (…) Você sabe o que é melhor pra você e o que não é. Acho que você deve permanecer firme aqui. Faltam 30 dias. Você sabe do que quer, do que não quer. Se você sente que eu tô te prejudicando, eu também sinto de certa forma. Qualquer decisão que você tomar, eu vou estar aqui contigo. Ou como amigo ou como namorado. Como você quiser. Se você quiser dar um tempo, eu tô contigo. Quero o que seja melhor pra você”.

Jaque: “Nesse exato momento, eu penso na minha saúde. Cheguei a um extremo. E as pessoas vão daqui pra pior. Não sei se tenho estômago pra isso. Tô pedindo uma resposta de Deus”.

Os dois conversaram ainda sobre o confinamento e a peoa chorou muito ao dizer que se sente mal em uma casa onde não gostam dela.

“Só queria minha casa. Eu tô cansada”, desabafou Jaque.

Lucas a confortou.