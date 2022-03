Doja Cat é a mais comentada no Twitter no 1º dia do Lollapalooza

A apresentação da artista atraiu o engajamento de outras diversas celebridades, como a atriz Bruna Marquezine e a cantora Ludmilla, que postou fotos ao lado da rapper

A rapper estadunidense Doja Cat, 26, foi a artista mais comentada do Twitter no primeiro dia do Lollapalooza. As informações são da própria rede social.

A apresentação da artista atraiu o engajamento de outras diversas celebridades, como a atriz Bruna Marquezine e a cantora Ludmilla, que postou fotos ao lado da rapper.

Na sequência dos artistas mais comentados da rede vêm os brasileiros Matuê e Pabllo Vittar. O cantor postou trecho de sua apresentação no festival, que é transmitido pelo Multishow.

ACIDENTE NO PRIMEIRO DIA

Um homem foi atingido por uma estrutura metálica de aproximadamente três metros de altura nesta sexta-feira (25) durante o Lollapalooza Brasil.

Ele foi socorrido com sangramento, mas consciente, para receber atendimento médico na estrutura hospitalar do festival, de acordo com o socorrista Fábio Jesus, que o atendeu.

A estrutura desabou assim que a chuva e a ventania se intensificaram nas proximidades do palco Adidas, perto também do palco Ônix. A peça fazia parte da ativação publicitária de uma marca.

A pancada de chuva que atingiu o Lollapalooza nesta sexta provocou ainda o adiamento de shows.